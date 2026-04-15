Limpar o notebook com vinagre: por que é recomendado e com que frequência é necessário

Uso do vinagre na limpeza externa do notebook tem chamado atenção por ser uma alternativa simples para ajudar na higienização do aparelho

Layne Brito - 15 de abril de 2026

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

Manter o notebook limpo vai muito além da aparência. Com o uso diário, o aparelho acumula poeira, marcas de dedo e sujeiras que, aos poucos, comprometem a sensação de cuidado e podem até dificultar a conservação das partes externas.

Nesse cenário, soluções simples e acessíveis passaram a ganhar espaço entre usuários que procuram formas práticas de higienizar o equipamento sem recorrer a produtos caros ou difíceis de encontrar.

Entre essas alternativas, o vinagre aparece como uma opção que desperta curiosidade, principalmente por ser associado à limpeza de superfícies e à remoção de resíduos leves.

A recomendação, no entanto, não está ligada ao uso excessivo nem à aplicação direta sobre o notebook, mas sim ao emprego cuidadoso e moderado nas áreas externas, sempre com atenção para evitar danos causados por umidade.

Por que o vinagre é indicado na limpeza do notebook

O vinagre costuma ser lembrado por seu potencial de ajudar na remoção de sujeiras leves e no acabamento de superfícies externas.

Quando diluído e utilizado da forma correta, ele pode colaborar na limpeza da parte de fora do notebook, como tampa, base e teclado, especialmente em situações em que o aparelho apresenta marcas acumuladas pelo uso constante.

A principal vantagem apontada nessa prática está na simplicidade.

Como é um item comum no dia a dia, muita gente vê no vinagre uma solução acessível para manter o notebook com aparência mais limpa sem depender de produtos específicos o tempo todo.

Ainda assim, o cuidado deve ser redobrado: nada de aplicar líquido diretamente no aparelho ou exagerar na quantidade.

Como limpar o notebook com vinagre

Para fazer a limpeza, o ideal é primeiro desligar o notebook e desconectá-lo da tomada.

Depois, basta preparar uma mistura simples com partes iguais de vinagre branco e água.

Em seguida, um pano macio de microfibra deve ser levemente umedecido nessa solução, sempre sem encharcar.

Com o pano quase seco, a orientação é passar delicadamente pela tampa, pela parte externa e pelo teclado, evitando que qualquer líquido escorra para entradas, frestas ou conexões.

Nas áreas com mais sujeira, o movimento deve ser suave, sem esfregar com força.

Ao final, vale passar outro pano seco e limpo para retirar qualquer excesso de umidade e deixar o notebook pronto para uso novamente.

Com que frequência a limpeza deve ser feita

A frequência ideal depende do ritmo de uso.

Em rotinas mais intensas, com uso diário e contato constante com mãos, mesas e ambientes fechados, a limpeza externa pode ser feita semanalmente.

Já em casos de uso moderado, o processo pode acontecer em intervalos um pouco maiores, desde que a sujeira não seja deixada acumular.

O mais importante é que a higienização faça parte da manutenção regular do equipamento.

Com um pano macio levemente umedecido e atenção aos detalhes, o notebook pode permanecer limpo por mais tempo, evitando acúmulo de poeira e aspecto desgastado.

Mais do que uma questão estética, esse cuidado ajuda a conservar melhor o aparelho no dia a dia

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