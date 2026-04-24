Macarrão ao alho e óleo: receita diferente e fácil para salvar o jantar

Com poucos ingredientes e um preparo simples, é possível transformar o básico em um prato surpreendente e cheio de sabor

Daniella Bruno - 24 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/ Nandu Andrade

Receitas rápidas e práticas dominam a rotina de quem busca agilidade na cozinha sem abrir mão do sabor.

No dia a dia corrido, soluções simples fazem toda a diferença — principalmente quando entregam resultado acima do esperado.

Nesse contexto, releituras de pratos clássicos ganham espaço.

O macarrão alho e óleo, conhecido pela simplicidade, surge agora em uma versão mais cremosa e intensa, ideal para transformar um jantar comum em algo especial.

Do simples ao surpreendente com poucos passos

Antes de começar, separe os ingredientes da base:

Água

Azeite

7 dentes de alho

Sal a gosto

Macarrão de sua preferência

Em seguida, coloque tudo em uma frigideira e leve ao fogo. Assim, o alho já começa a liberar sabor diretamente no líquido, criando uma base mais aromática para o cozimento.

Enquanto isso, prepare o complemento que vai elevar o prato:

Bacon

Manteiga

Frite o bacon na manteiga até ficar dourado e crocante. Depois, reserve, mas mantenha a gordura na panela — ela será essencial para o molho.

Logo depois,adicione o macarrão à mistura líquida com alho e deixe cozinhar ali mesmo. Dessa forma, a massa absorve mais sabor e ganha um resultado mais encorpado.

Molho cremoso transforma a receita

Agora, organize os ingredientes do molho:

Alhos já cozidos

Um pouco da água do cozimento

Gordura do bacon

Páprica a gosto

Lemon pepper a gosto

Requeijão

Cheiro-verde

Em seguida, coloque tudo no mixer ou triturador e bata até formar um creme homogêneo. Nesse momento, você transforma ingredientes simples em um molho rico e cheio de sabor.

Depois disso, volte o molho para o macarrão já cozido e misture bem. Assim, todos os fios ficam envolvidos pela cremosidade.

Por fim, finalize com o bacon crocante por cima. Esse contraste entre o cremoso e o crocante faz toda a diferença no resultado final.

Praticidade com resultado de restaurante

Com esse preparo, o tradicional macarrão alho e óleo ganha uma nova identidade.

A receita continua simples, mas entrega mais textura, mais sabor e uma experiência mais completa.

Além disso, a combinação dos ingredientes mostra como pequenas mudanças podem transformar um prato básico em algo especial.

Portanto, essa versão se torna uma escolha ideal para quem quer praticidade sem abrir mão de impressionar.

Veja o passo a passo completo a seguir!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Elvis Junior (@elvis.braga)

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