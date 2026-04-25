O erro na máquina de lavar que muita gente comete sem perceber e pode estragar o aparelho

Hábito comum na hora da lavagem pode comprometer o resultado das roupas e ainda prejudicar o funcionamento do eletrodoméstico

Layne Brito - 25 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Instagram/@jenifersantos)

Lavar roupa parece uma das tarefas mais simples da rotina, mas pequenos hábitos podem fazer uma grande diferença no resultado final. Às vezes, mesmo usando bons produtos e escolhendo o ciclo correto, as peças saem da máquina com manchas, resíduos ou aquele aspecto de que não foram bem lavadas.

O problema pode estar em um detalhe que muita gente ignora: a forma como o produto é colocado na máquina.

Na pressa, é comum jogar o sabão diretamente sobre as roupas ou colocar uma quantidade exagerada no compartimento, acreditando que isso vai deixar tudo mais limpo.

No entanto, esse costume pode ter o efeito contrário. Além de prejudicar a lavagem, o acúmulo de produto pode deixar marcas no tecido, causar mau cheiro e, com o tempo, comprometer o funcionamento do aparelho.

Erro comum pode deixar roupas manchadas

O principal erro é colocar o sabão em pó diretamente na máquina sem diluir antes na água.

Quando isso acontece, o produto pode não se dissolver completamente durante o ciclo de lavagem.

Com isso, partículas de sabão podem grudar nas roupas, formando manchas esbranquiçadas ou áreas com aspecto endurecido.

Em algumas peças, especialmente as mais escuras, o problema fica ainda mais evidente.

Por isso, a dica é simples: antes de jogar o produto na máquina, dilua o sabão em um pouco de água.

Depois, coloque a mistura no compartimento indicado ou diretamente na água do cesto, conforme o modelo do aparelho.

Acúmulo de produto também pode prejudicar o aparelho

Além de afetar as roupas, o excesso de sabão ou o produto mal dissolvido pode se acumular em partes internas da máquina.

Com o tempo, isso pode favorecer sujeira, mau cheiro e até dificultar o escoamento correto da água.

Outro ponto importante é respeitar a quantidade recomendada do produto.

Usar sabão demais não significa lavar melhor. Pelo contrário, pode fazer com que a máquina tenha mais dificuldade para enxaguar as peças.

Para evitar o problema, o ideal é diluir o sabão, não exagerar na dosagem e fazer limpezas periódicas no eletrodoméstico.

Assim, as roupas saem mais limpas, sem resíduos, e a máquina tende a funcionar melhor por mais tempo.

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