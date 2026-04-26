Mudanças na movimentação dos planetas: 6 signos que podem encontrar a alma gêmea e viver uma paixão duradoura

Movimentação no céu pode abrir espaço para encontros marcantes, conexões intensas e sentimentos capazes de mudar planos

Layne Brito - 26 de abril de 2026

Filme “Por Lugares Incríveis” da Netflix. (Foto: Divulgação/Netflix)

Alguns encontros parecem acontecer por acaso, mas carregam uma força difícil de explicar. Uma conversa inesperada, um olhar diferente ou até uma reaproximação podem mudar completamente o rumo de quem já não esperava grandes surpresas no amor.

Segundo a astrologia, mudanças na movimentação dos planetas podem mexer diretamente com emoções, desejos, escolhas afetivas e abertura para novos vínculos.

Em certos períodos, alguns signos ficam mais propensos a viver conexões profundas, daquelas que não surgem apenas pela atração, mas também pela sensação de reconhecimento.

Até o fim deste ciclo, seis signos podem sentir o coração mais receptivo para uma paixão verdadeira.

Para alguns, o amor pode chegar por meio de uma pessoa nova. Para outros, uma relação já existente pode ganhar mais força, maturidade e vontade de permanecer.

O ponto principal será perceber os sinais sem medo de se envolver.

Afinal, nem toda paixão chega fazendo barulho. Algumas aparecem de forma sutil, mas podem se transformar em algo duradouro.

Signos que podem viver uma paixão duradoura

1. Touro

Touro pode entrar em uma fase mais favorável para relações estáveis e cheias de afeto.

O signo, que valoriza segurança e demonstrações concretas, tende a se aproximar de alguém que ofereça exatamente essa sensação de tranquilidade.

Uma conexão especial pode surgir aos poucos, sem pressa, mas com grande potencial para se tornar algo sério.

O segredo será não fechar o coração por medo de repetir histórias antigas.

2. Câncer

Câncer pode sentir uma abertura emocional maior nos próximos dias.

O signo, naturalmente ligado ao cuidado e à entrega, pode encontrar alguém capaz de despertar confiança e acolhimento.

Essa paixão pode nascer de uma conversa sincera, de uma amizade que muda de tom ou de uma aproximação inesperada.

Para os cancerianos, o amor tende a ganhar força quando houver reciprocidade.

3. Virgem

Virgem pode se surpreender ao perceber que nem tudo precisa ser controlado quando o assunto é coração.

Uma pessoa especial pode aparecer justamente quando o signo estiver mais disposto a sair da rotina.

A fase favorece vínculos construídos com calma, diálogo e admiração.

Mesmo que o sentimento comece de forma discreta, pode evoluir para uma relação sólida e cheia de cumplicidade.

4. Libra

Libra aparece entre os signos mais favorecidos para encontros românticos.

O charme natural estará em evidência, aumentando as chances de atrair pessoas interessantes e conexões com grande sintonia.

Para quem já vive uma relação, o período pode trazer mais harmonia, conversas importantes e planos a dois.

Já os solteiros podem se encantar por alguém que combina leveza, beleza e profundidade.

5. Escorpião

Escorpião pode viver uma fase intensa no amor. O signo tende a atrair conexões profundas, cheias de magnetismo e desejo de entrega.

Apesar da intensidade, será importante evitar jogos emocionais e permitir que a relação avance com mais transparência.

Uma paixão marcante pode surgir, mas só terá força para durar se houver confiança.

6. Peixes

Peixes pode sentir que o universo está dando uma nova chance ao amor.

A intuição estará mais forte, ajudando o signo a perceber quem realmente combina com seus sonhos e sentimentos.

Uma conexão espiritual, sensível e envolvente pode surgir nos próximos dias.

Para os piscianos, a paixão duradoura pode começar quando houver coragem para acreditar novamente.

Amor pode chegar de forma inesperada

Mesmo com boas energias no campo afetivo, os astros indicam que o amor verdadeiro não depende apenas de destino.

Atitude, abertura emocional e maturidade também serão fundamentais para transformar encanto em permanência.

Para esses signos, a fase pode ser marcada por encontros especiais, reconciliações ou relações que ganham um novo significado.

Quem estiver disposto a viver algo com mais verdade pode se surpreender com o que está por vir.

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