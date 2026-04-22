Os signos que vão receber nas próximas 72 horas uma mensagem de tirar do chão

As próximas 72 horas prometem mexer com o coração de alguns signos, que podem ser surpreendidos por mensagens intensas e cheias de significado

Layne Brito - 22 de abril de 2026

(Foto: Reprodução/Pexels)

Certas mensagens chegam como qualquer outra e se perdem no meio da rotina. Outras, porém, têm o poder de mudar o humor em segundos, acelerar o coração e deixar a mente presa a cada palavra.

Segundo a astrologia, as próximas 72 horas devem ser especialmente movimentadas para alguns signos, que podem receber um contato inesperado, marcante e difícil de ignorar.

Esse tipo de notícia pode surgir de várias formas: uma reaproximação, uma conversa aguardada, uma declaração, um convite ou até uma mensagem de alguém que parecia distante demais para voltar.

O que os astros indicam é que, para alguns nativos, o momento será de surpresa boa, emoção à flor da pele e sensação de que algo importante está prestes a acontecer.

1. Touro

Os taurinos devem estar entre os mais impactados por essa energia.

Nas próximas horas, a tendência é que uma mensagem mexa com aquilo que parecia firme e controlado, trazendo um tom de surpresa e, ao mesmo tempo, de conforto emocional.

Pode ser um contato cheio de saudade, uma demonstração de interesse ou até uma conversa capaz de reacender expectativas que já estavam quase apagadas.

2. Câncer

Para os cancerianos, o período promete ser ainda mais intenso no campo sentimental.

A astrologia aponta para palavras que tocam fundo, despertam lembranças e provocam aquela sensação de que o coração foi pego de surpresa.

A mensagem pode partir de alguém importante ou chegar no exato momento em que o signo mais precisava de acolhimento, carinho ou clareza.

3. Libra

Librianos também aparecem entre os signos mais favorecidos nesse movimento.

O que tende a chegar agora é uma mensagem com potencial para mexer com o emocional e mudar completamente a energia dos próximos dias.

Pode ser um contato elegante, envolvente e até inesperado, capaz de despertar curiosidade, entusiasmo e a sensação de que algo novo, ou antigo, ainda tem muito a dizer.

4. Peixes

Piscianos devem viver esse momento com profundidade máxima. Sensíveis e intuitivos, podem receber uma mensagem que vai muito além de uma simples troca de palavras.

O impacto tende a ser emocional, intenso e cheio de significado, seja por meio de uma declaração, de uma reaproximação ou de uma notícia que traga alegria e esperança de forma repentina.

Para esses quatro signos, as próximas 72 horas podem reservar mais do que uma notificação comum no celular.

A astrologia indica um período de contatos marcantes, emoções fortes e mensagens que têm tudo para tirar muita gente do chão, no melhor sentido possível.

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