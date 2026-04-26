Strogonoff de frango dos chefs: barato, fácil e rápido de fazer

Um simples ajuste no preparo pode transformar completamente a textura e o sabor do seu prato, deixando o frango mais macio e o molho irresistivelmente cremoso

Daniella Bruno - 26 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/ YouYube/ Ana Zambrin)

Na rotina corrida, encontrar receitas que sejam ao mesmo tempo práticas e saborosas faz toda a diferença. Pratos que combinam rapidez no preparo com um resultado surpreendente conquistam espaço na cozinha do dia a dia e também em ocasiões especiais.

Além disso, pequenos truques culinários podem transformar receitas simples em experiências muito mais marcantes.

É justamente nesse contexto que surge uma versão diferenciada de um clássico querido pelos brasileiros.

Ao longo do preparo, um detalhe pouco comum faz toda a diferença no resultado final: o uso estratégico de um ingrediente simples que garante um strogonoff mais cremoso, suculento e cheio de sabor.

O segredo para um frango mais macio

O diferencial começa ainda no tempero. Ao misturar o frango com maionese, alho, sal e pimenta, a carne absorve melhor os sabores e mantém sua suculência durante o cozimento. Esse processo ajuda a evitar que o frango fique ressecado, algo comum em preparos mais rápidos.

Além disso, dourar bem a cebola na manteiga antes de adicionar o frango intensifica o sabor da base. Em seguida, o frango ganha cor e textura ao ser selado corretamente, criando camadas de sabor que fazem diferença no resultado final.

Lista de ingredientes

3 peitos de frango cortados em cubos

1 dente de alho picado

1 cebola picada

2 colheres (sopa) de maionese

1 colher de manteiga

1/2 copo de ketchup

1/3 copo de mostarda

1 copo de cogumelos

1 copo de creme de leite

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Batata palha a gosto

Modo de preparo

Primeiro, misture o frango em cubos com alho, maionese, sal e pimenta.

Em seguida, derreta a manteiga e doure bem a cebola.

Logo depois, adicione o frango temperado e deixe fritar até dourar.

Na sequência, acrescente os cogumelos, o ketchup e a mostarda, misturando bem.

Por fim, adicione o creme de leite e retire do fogo antes de ferver.

O equilíbrio do molho faz toda a diferença

Depois que os ingredientes se incorporam, o molho ganha o sabor característico do strogonoff.

O equilíbrio entre o ketchup e a mostarda garante um contraste entre o doce e o levemente ácido, deixando o prato mais interessante.

Por outro lado, o ponto do creme de leite exige atenção. Ao evitar que ele ferva, a textura se mantém lisa e cremosa, sem risco de talhar.

Assim, o resultado final fica mais agradável e visualmente apetitoso.

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