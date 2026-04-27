Não é cloro, nem a água sanitária: o segredo para branquear o rejunte do banheiro de forma fácil e rápida

Mistura simples pode ajudar a recuperar a aparência do banheiro sem depender de produtos fortes ou difíceis de encontrar

Layne Brito - 27 de abril de 2026

(Foto; Reprodução/Captura de Tela/Youtube)

Manter o banheiro com aparência limpa pode ser uma tarefa mais difícil do que parece. Mesmo com a higienização frequente, algumas áreas acumulam sujeira com facilidade e acabam deixando o ambiente com aspecto envelhecido ou malcuidado.

Entre os pontos que mais chamam atenção estão os espaços entre os pisos e azulejos.

Com o passar do tempo, a umidade, o vapor do banho e os resíduos de produtos favorecem o surgimento de manchas escuras, principalmente em locais com pouca ventilação.

Por isso, muita gente recorre a produtos fortes na tentativa de recuperar a cor original do rejunte.

No entanto, existe uma alternativa caseira que pode ajudar nesse processo de forma simples e econômica.

Confira como fazer:

Ingredientes

3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio

2 colheres de sopa de água oxigenada

5 gotas de detergente líquido

Modo de preparo e aplicação

Misture todos os ingredientes até formar uma pasta homogênea Aplique diretamente sobre o rejunte encardido Deixe agir por cerca de 15 a 20 minutos Esfregue com uma escova de cerdas firmes Enxágue com água limpa e seque a superfície

Apesar de simples, a dica exige alguns cuidados. O ideal é usar luvas durante a aplicação, manter o ambiente ventilado e testar a mistura em uma pequena área antes de aplicar em todo o banheiro.

Além disso, manchas muito antigas ou causadas por mofo profundo podem exigir limpeza mais intensa ou até a substituição do rejunte.

Com a aplicação correta, a mistura pode ajudar a devolver uma aparência mais clara ao banheiro e facilitar a manutenção da limpeza no dia a dia.

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