Gigante do Daia, Teuto abre vagas para mestres e doutores atuarem no desenvolvimento de medicamentos

Iniciativa oferece bolsas de até R$ 8 mil com duração de seis a 12 meses

Natália Sezil - 28 de abril de 2026

Laboratório Teuto, localizado no Daia. (Foto: Divulgação)

Instalado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia) e considerado o maior parque farmacêutico do mundo, o Laboratório Teuto está em busca de mestres e doutores que se interessem em desenvolver medicamentos.

As vagas abertas integram o Programa Inova Talentos, iniciativa do Instituto Euvaldo Lodi (IEL). O objetivo, segundo a empresa, é transformar teses acadêmicas em soluções práticas que cheguem às prateleiras das farmácias.

Para o coordenador de Desenvolvimento Farmacotécnico e gestor do projeto, José Tiago de Sousa, “a visão acadêmica e de pesquisa deles é aliada à prática de desenvolvimento de novos medicamentos”. “Temos casos de profissionais que foram efetivados na Pré-Formulação, Desenvolvimento Farmacotécnico e Desenvolvimento Analítico”, comentou.

Para profissionais com mestrado, a bolsa é de R$ 4,9 mil e tem seis meses de duração. Para quem tem doutorado, o valor recebido é de R$ 8 mil e dura 12 meses.

Ambos pedem que a especialização já esteja completa, com formação em Farmácia. A jornada é de 40h semanais, em horário administrativo e de segunda a sexta-feira. As vagas são presenciais na sede do Laboratório Teuto, no Daia.

Cada caso tem linhas desejáveis de pesquisa. Para quem concluiu o mestrado, busca-se experiência especialmente no desenvolvimento farmacotécnico de formulações e processos de fabricação de medicamentos sólidos (granulação úmida, granulação seca e compressão direta), desenvolvimento de medicamentos líquidos estéreis e não estéreis, além do uso de ferramentas de planejamento de experimentos (DOE).

Para o bolsista de doutorado, busca-se vivência em estudos de pré-formulação, domínio de técnicas analíticas de análise de tamanho de partícula e compatibilidade de fármacos e excipientes, bem como avaliação de polimorfismo de fármacos e conhecimento de reatividade química e degradação de moléculas orgânicas.

Interessados devem se inscrever no site do IEL, onde acontece a triagem de currículos – para mestres, neste primeiro link, e para doutores, neste segundo. Em seguida, há entrevistas com o RH da empresa e com a coordenação do projeto.

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