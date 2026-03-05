Nova máquina importada faz produção do Teuto saltar de 6 mil para 18 mil cartelas de medicamentos por hora

Equipamento de alta tecnologia inaugura nova fase de produtividade na planta industrial do laboratório, no Daia

Natália Sezil - 05 de março de 2026

Laboratório Teuto, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Consolidado no ramo farmacêutico nacional e situado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (Daia), o Laboratório Teuto ampliou novamente a capacidade de produção de medicamentos. A empresa inaugurou um novo maquinário nesta quinta-feira (05), fazendo a quantidade saltar de 6 mil para 18 mil cartelas por hora.

Os números correspondem a um único equipamento, importado da Itália. A tecnologia é capaz de triplicar a capacidade operacional, intensificando a automatização que já se vê nas indústrias do Daia.

Daniel Diegues, diretor de produção do Teuto, compartilhou em coletiva de imprensa que considera a atualização um divisor de águas. Também define assim atuar na cidade de Anápolis, por conta do potencial encontrado no município.

O avanço chega ao consumidor por meio do estoque. Daniel aponta que a produção de mais medicamentos reflete “em disponibilidade e acesso à saúde”. Diz também que isso evita “a falta de abastecimento em alguma distribuidora, farmácia ou hospital”.

Apesar disso, ele não garante que o medicamento vá ficar mais barato. Isso porque a maior disponibilidade no laboratório pode conter oscilações, mas os preços dependem de órgãos reguladores.

Apesar da intensificação das máquinas, o diretor de operações tranquiliza quanto ao desemprego em potencial.

Defende que a nova ferramenta não culmina em demissões porque o Teuto tenta fazer o caminho inverso, qualificando os profissionais para que saibam operar a tecnologia.

