Telefone lento? Descubra porque os aparelhos ficam lentos com o tempo e como evitar

Pequenas alterações no funcionamento de ferramentas cotidianas podem sinalizar o esgotamento de componentes

Magno Oliver - 28 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/ Agência Brasil)

É uma experiência comum a quase todo usuário: um smartphone que outrora era veloz passa a apresentar travamentos e respostas tardias após alguns meses ou anos de uso.

Esse declínio no desempenho não é uma exclusividade de marcas específicas, mas um resultado direto da evolução desequilibrada entre software e hardware.

Enquanto os sistemas operacionais e aplicativos recebem atualizações constantes com novas funcionalidades e efeitos visuais pesados, os componentes físicos do aparelho, como o processador e a memória RAM, permanecem estáticos.

Esse acúmulo de exigências, somado ao excesso de apps rodando em segundo plano e ao armazenamento próximo do limite, cria um gargalo que sufoca a agilidade original do dispositivo.

A degradação sob a tela

A resposta para a lentidão progressiva reside na combinação de desgaste físico e obsolescência funcional. A partir da metade da vida útil do aparelho, as baterias de lítio perdem a capacidade de fornecer energia constante, levando o sistema a reduzir a velocidade do processador para evitar desligamentos súbitos.

Além disso, o armazenamento flash possui ciclos limitados de gravação, tornando o acesso aos dados mais moroso com o tempo. A “sujeira” digital, composta por arquivos de cache e processos invisíveis, força o hardware a trabalhar em dobro.

Segundo especialistas em tecnologia, o sistema operacional muitas vezes prioriza a estabilidade em detrimento da velocidade, sacrificando a fluidez para manter o aparelho operacional diante de softwares cada vez mais exigentes.

Estratégias de revitalização

Para mitigar esses efeitos e prolongar a eficiência do terminal, a adoção de hábitos de manutenção digital é indispensável. De acordo com as diretrizes dos fabricantes e portais especializados como o SamMobile, manter entre 10% a 15% de espaço livre no armazenamento interno permite que o sistema gerencie arquivos temporários com eficácia.

Outras medidas incluem a desinstalação de aplicativos supérfluos, a limpeza periódica de caches e o hábito de reiniciar o aparelho semanalmente para encerrar processos ineficientes.

Controlar as permissões de localização e notificações também reduz a carga sobre o processador. Ao equilibrar o uso de recursos e realizar manutenções preventivas, o usuário consegue desacelerar o envelhecimento tecnológico e manter a produtividade do dispositivo por mais tempo.

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