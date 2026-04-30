Ataque a tiros deixa dois mortos e um jovem em estado grave em Luziânia

Moradores relataram ter ouvido diversos tiros vindos de uma residência, mas não conseguiram identificar autores

Da Redação - 30 de abril de 2026

Ataque a tiros ocorreu em conjunto de kitnets. (Foto: Reprodução)

Dois jovens, de 18 e 21 anos, e um homem, de 31, foram alvejados na noite desta quarta-feira (29), em um caso ainda cercado de mistério que ocorreu em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal.

O crime aconteceu por volta das 23h30, no bairro Parque Estrela Dalva VIII. Moradores relataram ter ouvido diversos tiros vindos de uma residência.

Quando saíram para verificar o que havia acontecido, encontraram três pessoas baleadas — uma caída na calçada e outras duas dentro do imóvel, que faz parte de um conjunto de kitnets.

Dois deles morreram ainda no local. O jovem de 21 anos foi socorrido com vida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia em estado grave.

Testemunhas contaram que, logo após os disparos, um veículo deixou o local em alta velocidade. Nenhum suspeito foi identificado até o momento.

O caso é investigado pela Polícia Civil, que deve apurar a motivação e autoria do crime.

View this post on Instagram A post shared by Portal 6 (@portal6noticias)

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!