Motorista fica preso às ferragens após capotamento em Luziânia; vídeo mostra resgate
Vítima ficou com uma das pernas presas às ferragens da cabine
Um grave capotamento envolvendo uma carreta carregada de feijão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (23), na rodovia GO-010, no município de Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal.
A ocorrência foi registrada nas proximidades da Ponte do Surubim. No local, os militares encontraram o veículo fora da pista, após capotar e tombar às margens da rodovia.
O motorista estava consciente no momento do resgate, mas apresentava uma situação delicada: uma das pernas havia ficado presa às ferragens da cabine.
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Para retirar a vítima, os bombeiros utilizaram equipamentos de desencarceramento elétricos e hidráulicos, garantindo uma operação segura.
Após ser retirado do veículo, o condutor recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.
Em seguida, foi estabilizado e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia, onde passou por avaliação médica.
As circunstâncias do capotamento não foram informadas.
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