Motorista fica preso às ferragens após capotamento em Luziânia; vídeo mostra resgate

Vítima ficou com uma das pernas presas às ferragens da cabine

Augusto Araújo - 24 de abril de 2026

Vídeo registrou resgate de motorista após capotamento. (Foto: Divulgação/CBM-GO)

Um grave capotamento envolvendo uma carreta carregada de feijão mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na tarde desta quarta-feira (23), na rodovia GO-010, no município de Luziânia, região do Entorno do Distrito Federal.

A ocorrência foi registrada nas proximidades da Ponte do Surubim. No local, os militares encontraram o veículo fora da pista, após capotar e tombar às margens da rodovia.

O motorista estava consciente no momento do resgate, mas apresentava uma situação delicada: uma das pernas havia ficado presa às ferragens da cabine.

Para retirar a vítima, os bombeiros utilizaram equipamentos de desencarceramento elétricos e hidráulicos, garantindo uma operação segura.

Após ser retirado do veículo, o condutor recebeu os primeiros atendimentos ainda no local.

Em seguida, foi estabilizado e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia, onde passou por avaliação médica.

As circunstâncias do capotamento não foram informadas.

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