Misturar azeite e bicarbonato: para que serve e por que é recomendado

Do cuidado com a pele à limpeza da casa, uma mistura simples pode entregar resultados surpreendentes

Daniella Bruno - 30 de abril de 2026

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/ YouTube/ Curtindo Plantar)

Receitas caseiras atravessam gerações justamente por um motivo: elas funcionam.

Em meio a tantos produtos industrializados, cresce o interesse por soluções simples, acessíveis e multifuncionais — principalmente aquelas que utilizam ingredientes comuns da cozinha.

Além disso, a busca por alternativas mais naturais tem levado muitas pessoas a redescobrir combinações antigas que unem praticidade e eficiência.

E, entre essas misturas, uma em especial chama atenção por sua versatilidade e pelos diferentes usos no dia a dia.

Por que essa combinação funciona tão bem

Antes de tudo, vale entender o que torna essa mistura tão eficiente. De um lado, o bicarbonato de sódio atua como um agente de limpeza e esfoliação suave, ajudando a remover impurezas e células mortas.

Por outro lado, o azeite entra como um componente hidratante e regenerador.

Rico em vitamina E e ácidos graxos, ele nutre profundamente e ajuda a proteger superfícies e tecidos — inclusive a pele.

Assim, ao combinar esses dois elementos, você cria uma fórmula equilibrada: enquanto um limpa e renova, o outro hidrata e protege.

Como resultado, a mistura se adapta a diferentes usos com facilidade.

Aplicações práticas no dia a dia

Com essa base, a mistura pode ser usada em várias situações:

Cuidados com a pele

Esfolie áreas ressecadas como cotovelos e joelhos

Suavize calcanhares e reduza rachaduras nos pés

Ajude a uniformizar o tom da pele em regiões escurecidas

Além disso, ao aplicar com movimentos circulares, você ativa a renovação celular sem agredir excessivamente a pele — desde que respeite a frequência recomendada.

Limpeza doméstica

Remova manchas leves de móveis de madeira

Dê brilho a superfícies e reduza marcas de uso

Limpe metais e aço inox sem danificar

Nesse caso, o bicarbonato atua na remoção da sujeira, enquanto o azeite cria uma camada protetora que prolonga o efeito de limpeza.

Cuidados com unhas e mãos

Fortaleça unhas frágeis

Hidrate cutículas ressecadas

Auxilie na limpeza e prevenção de fungos

Com o uso contínuo, as unhas tendem a ficar mais resistentes e com aparência mais saudável.

Como preparar e usar com segurança

Para obter bons resultados, a proporção correta faz diferença:

Misture 1 colher de sopa de bicarbonato com 2 colheres de azeite

Mexa até formar uma pasta homogênea

Aplique com movimentos suaves, sem esfregar com força

Enxágue bem após o uso, especialmente na pele

Além disso, utilize a mistura no máximo 1 a 2 vezes por semana quando aplicada na pele. Dessa forma, você evita o desgaste da barreira cutânea.

Cuidados importantes antes de usar

Apesar dos benefícios, alguns cuidados são essenciais. Primeiramente, faça um teste de sensibilidade em uma pequena área da pele.

Isso ajuda a evitar possíveis reações, já que o bicarbonato possui pH mais elevado.

Em seguida, evite exposição ao sol logo após a aplicação. A pele pode ficar mais sensível, aumentando o risco de manchas ou irritações.

Por fim, use a mistura com moderação. Embora seja natural, o uso excessivo pode causar efeito contrário ao desejado.

Simplicidade que funciona

No fim das contas, essa combinação mostra como soluções simples podem ser extremamente eficazes.

Ao unir limpeza e hidratação em uma única mistura, ela se torna uma alternativa prática para diferentes necessidades do dia a dia.

Assim, com o uso correto e consciente, é possível aproveitar seus benefícios de forma segura — economizando e, ao mesmo tempo, reduzindo a dependência de produtos industrializados.

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