Britney Spears é acusada de dirigir sob influência de drogas e álcool

cantora foi presa em março, após a policia ter identificado ela dirigindo em alta velocidade e de maneira errática

Folhapress - 01 de maio de 2026

(Foto: Reprodução/ @britneyspears)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Britney Spears foi acusada de dirigir sob influência de drogas e álcool nesta quinta (1), disse o Ministério Público do condado de Ventura, na Califórnia.

A cantora foi presa em março, após a policia ter identificado ela dirigindo em alta velocidade e de maneira errática, segundo divulgado à época pela Patrulha Rodoviária da Califórnia. Ela foi solta nove horas após o ocorrido.

A denúncia criminal não especificou o tipo de substância que ela teria consumido, e não foram divulgados maiores detalhes sobre o caso.

A audiência judicial da cantora deve acontecer na próxima segunda (4), no Tribunal Superior do condado de Ventura. Em comunicado emitido à imprensa, as autoridades disseram que Spears não precisa estar presente durante a audiência, por se tratar de um delito menor. Os promotores também afirmaram que ela pode chegar a um acordo judicial e evitar a prisão.

A defesa da cantora não se manifestou até o momento. Quando Spears foi presa, um representante da artista afirmou que a situação era “um incidente lamentável e indesculpável” e adicionou que “Britney tomaria as medidas cabíveis e cumpriria a lei.”

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