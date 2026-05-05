Aniversário de Aparecida de Goiânia contará com tradicional desfile e distribuição de 5 mil bolos de pote

Solenidade deve reunir autoridades como Daniel Vilela (MDB), Ronaldo Caiado (PSD) Gustavo Mendanha (Patriota)

Davi Galvão - 05 de maio de 2026

Solenidade do aniversário de Aparecida de Goiânia deve contar com a presença do alto escalão da política goiana. (Foto: Rodrigo Estrela e Jhonney Macena)

Prestes a soprar a centésima quarta velinha de aniversário, Aparecida de Goiânia comemora mais um ano desde a fundação já na próxima segunda-feira (11).

As atividades começam às 8h, na Avenida Independência, em frente ao Aparecida Shopping. O evento principal contempla o tradicional Desfile Cívico e a distribuição de 5 mil unidades de bolo de pote para a população na região do Parque da Família.

A solenidade deve reunir autoridades como o governador Daniel Vilela (MDB), o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) e o ex-prefeito Gustavo Mendanha (Patriota).

Para acomodar os espectadores, a administração municipal instalou arquibancadas e um palanque oficial ao longo da avenida. O desfile contará com a participação de aproximadamente 5 mil pessoas, incluindo alunos das redes municipal e estadual, bandas marciais e servidores públicos.

As forças de segurança também terão protagonismo na marcha. Estão confirmadas exibições da Polícia Militar, Polícia Civil, Exército, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal.

O objetivo é apresentar ao público o contingente e os equipamentos que atuam na manutenção da ordem na cidade.

O prefeito Leandro Vilela (MDB) confirmou que, durante a festividade, apresentará um cronograma de obras que devem ser iniciadas ainda neste mês, consolidando o atual ciclo de expansão da cidade.

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