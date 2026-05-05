Professor da UFG afastado após denúncias de abuso tinha até ‘orientação de vestimenta’ para alunas

Universidade afirmou que novas denúncias podem ser feitas diretamente na Ouvidoria e que instaurou um Processo Administrativo Disciplinar

Davi Galvão Davi Galvão -
Professor da UFG é afastado após denúncias de assédio moral e sexual
(Foto: Reprodução)

Em um relato chocante, ex-alunas que frequentaram as aulas do professor do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) afastado após denúncias de assédio moral e sexual, contaram que ele tinha exigências até mesmo quanto ao vestuário das discentes.

Ao Mais Goiás, uma dessas jovens relatou que no primeiro dia de aula na disciplina de enfermagem clínica, o docente teria dito que “as alunas não deveriam ir de short pois ele era casado”.

Além dos já noticiados comentários de cunho sexual e falas consideradas inadequadas durante aulas e atividades acadêmicas, a nova leva de denúncias evidencia atitudes de claro desrespeito.

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“Em 2014, ele me ouviu falar para minha amiga que eu gostaria de seguir na área da pediatria e disse: ‘que mãe vai deixar o filho com você? Você não serve para ser enfermeira, que dirá pediátrica”, relatou a mesma jovem.

Ela também contou que, em certa ocasião quando esqueceu o crachá e pediu que o namorado o levasse ao hospital, foi repreendida aos gritos pelo professor no corredor, que dizia que ela estava se “agarrando” com um homem no local.

Em nota, a UFG informou que afastou o profissional envolvido nas denúncias em face do processo disciplinar instaurado e e reforçou que outros relatos do tipo devem ser formalizadas por meio da Ouvidoria institucional.

A universidade ainda anunciou que prepara para maio uma ação conjunta na Faculdade de Enfermagem voltada ao acolhimento e orientação sobre assédio moral e sexual.

Leia a nota na íntegra: 

“As denúncias contra um docente da Faculdade de Enfermagem (FEN) foram registradas perante a Ouvidoria da UFG e encaminhadas à instância de apuração, tramitando junto à Coordenação de Processos Administrativos sob sigilo. Foi aberto um processo administrativo disciplinar para apuração de condutas e foi determinado afastamento do docente denunciado no curso do processo.

A Universidade Federal de Goiás (UFG) tem normativa que orienta a comunidade acadêmica para que toda denúncia de assédio seja formalizada na Ouvidoria, por ser o meio legalmente previsto para apuração dos fatos e eventual responsabilização dos envolvidos. O canal oficial de recebimento de denúncias na Ouvidoria da UFG é a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR (acessível pelo link falabr.cgu.gov.br). A plataforma garante o anonimato do denunciante, o acompanhamento das respostas institucionais e o cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação.

Está sendo planejada para o mês de maio ação conjunta na Faculdade de Enfermagem, com participação da Ouvidoria e da Secretaria de Inclusão da Universidade, prevendo atividades de acolhimento e diálogo sobre assédio moral e sexual. A Universidade Federal de Goiás reitera seu compromisso com a construção de um ambiente acadêmico saudável e livre de toda forma de assédio e preconceito.“

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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