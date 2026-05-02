Professor da UFG é afastado após denúncias de assédio moral e sexual

Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado para apurar o caso

Pedro Ribeiro - 02 de maio de 2026

(Foto: Reprodução)

Um professor da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi afastado das funções após denúncias de assédio moral e sexual feitas por alunas da instituição.

Segundo a instituição, o docente é alvo de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), instaurado após denúncias formalizadas na Ouvidoria da instituição.

As apurações tramitam sob sigilo junto à Coordenação de Processos Administrativos da UFG.

Em entrevista ao Mais Goiás, estudantes relataram episódios em que o professor teria feito comentários de cunho sexual e falas consideradas inadequadas durante aulas e atividades acadêmicas.

Entre os relatos, alunas afirmam que o docente utilizava conteúdos ligados à disciplina para fazer insinuações impróprias e comentários constrangedores.

Também foram narradas falas consideradas ofensivas sobre mulheres e comportamentos inadequados em eventos universitários.

Em nota, a UFG informou que o afastamento foi determinado no curso do processo disciplinar e reforçou que denúncias de assédio devem ser formalizadas por meio da Ouvidoria institucional.

A universidade ainda anunciou que prepara para maio uma ação conjunta na Faculdade de Enfermagem voltada ao acolhimento e orientação sobre assédio moral e sexual.

Leia a nota na íntegra:

“As denúncias contra um docente da Faculdade de Enfermagem (FEN) foram registradas perante a Ouvidoria da UFG e encaminhadas à instância de apuração, tramitando junto à Coordenação de Processos Administrativos sob sigilo. Foi aberto um processo administrativo disciplinar para apuração de condutas e foi determinado afastamento do docente denunciado no curso do processo.

A Universidade Federal de Goiás (UFG) tem normativa que orienta a comunidade acadêmica para que toda denúncia de assédio seja formalizada na Ouvidoria, por ser o meio legalmente previsto para apuração dos fatos e eventual responsabilização dos envolvidos. O canal oficial de recebimento de denúncias na Ouvidoria da UFG é a Plataforma Integrada de Ouvidoria e Acesso à Informação – Fala.BR (acessível pelo link falabr.cgu.gov.br). A plataforma garante o anonimato do denunciante, o acompanhamento das respostas institucionais e o cumprimento dos prazos estabelecidos na legislação.

Está sendo planejada para o mês de maio ação conjunta na Faculdade de Enfermagem, com participação da Ouvidoria e da Secretaria de Inclusão da Universidade, prevendo atividades de acolhimento e diálogo sobre assédio moral e sexual. A Universidade Federal de Goiás reitera seu compromisso com a construção de um ambiente acadêmico saudável e livre de toda forma de assédio e preconceito.“

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