A psicologia afirma que quem nunca atende o telefone e prefere mandar mensagem costuma ter um traço marcante de personalidade

Hábito cotidiano desperta curiosidade crescente entre especialistas que analisam diferentes formas de interação atualmente

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Recusar ligações e responder apenas por mensagens se tornou um hábito cada vez mais comum com o avanço dos aplicativos de comunicação.

Embora muitas pessoas associem esse comportamento apenas à praticidade, a psicologia aponta que essa preferência pode estar relacionada a características específicas da personalidade e à forma como cada indivíduo administra suas interações sociais.

Isso, porém, não significa que exista um único perfil ou que o hábito indique algum problema emocional. Especialistas explicam que pessoas que preferem mensagens costumam valorizar mais o tempo para organizar as ideias antes de responder.

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A comunicação escrita permite refletir sobre o conteúdo, evitar interrupções na rotina e responder no momento considerado mais conveniente. Em alguns casos, essa escolha também está ligada à busca por maior controle da conversa, reduzindo a pressão de responder imediatamente, como ocorre durante uma ligação telefônica.

O que revelam os estudos

Pesquisas na área da psicologia da comunicação mostram que indivíduos com traços mais reservados ou introspectivos frequentemente demonstram preferência por interações escritas.

Isso ocorre porque as mensagens oferecem mais previsibilidade e diminuem a necessidade de respostas instantâneas.

No entanto, pessoas extrovertidas também podem adotar esse comportamento por questões profissionais, praticidade ou simplesmente por estarem acostumadas ao ambiente digital. Dessa forma, atender ou não uma ligação, isoladamente, não permite definir a personalidade de alguém.

Muito além das ligações

Os especialistas destacam que o comportamento humano é influenciado por diversos fatores, como rotina, experiências pessoais, ambiente de trabalho, idade e até a evolução das tecnologias de comunicação. Por isso, evitar chamadas telefônicas e priorizar mensagens deve ser entendido como uma preferência de comunicação, e não como um diagnóstico psicológico.

O mais importante é que a forma escolhida preserve a qualidade das relações e permita uma comunicação eficiente, respeitando as necessidades e o estilo de cada pessoa.

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