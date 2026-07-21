Adeus, ar-condicionado: nova opção gasta 5 vezes menos energia e é 4 vezes mais eficiente para casas, segundo técnicos

Equipamento francês usa água para resfriar o ar, dispensa gases refrigerantes e promete reduzir o impacto ambiental da climatização

(Imagem: Divulgação)

Uma nova opção de climatização desenvolvida na França promete refrescar ambientes com uma fração da eletricidade consumida pelos aparelhos convencionais.

Criado pela startup Caeli Énergie, o sistema utiliza resfriamento evaporativo indireto e, segundo dados divulgados pela empresa, pode gastar até cinco vezes menos energia do que um ar-condicionado tradicional.

Além disso, a tecnologia alcançaria uma eficiência energética até quatro vezes maior em condições favoráveis. Os resultados, porém, dependem de fatores como temperatura, umidade do ar, características do imóvel e modelo usado na comparação.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Como a nova opção funciona

O equipamento aproveita a evaporação da água para retirar calor do ar. No interior da estrutura, duas correntes circulam por compartimentos separados.

Uma delas entra em contato com a água e resfria as superfícies internas. Em seguida, o ar que será enviado ao cômodo perde calor sem receber diretamente toda a umidade produzida durante o processo.

Dessa forma, a tecnologia se diferencia dos climatizadores evaporativos comuns, que costumam lançar ar úmido diretamente no ambiente.

Outro diferencial é a ausência do compressor e dos fluidos refrigerantes usados na maioria dos aparelhos de ar-condicionado. Esses componentes exigem mais eletricidade e podem contribuir para o aquecimento global quando o gás escapa.

Desempenho muda conforme o clima

A tecnologia tende a funcionar melhor em regiões quentes e secas. Nesses locais, a água evapora com mais facilidade e consegue retirar uma quantidade maior de calor do ar.

Por outro lado, o desempenho pode cair em cidades muito úmidas. Isso acontece porque o ar já carregado de vapor reduz a capacidade de evaporação.

Além disso, o equipamento precisa de entrada de ar externo, fornecimento de água e uma instalação compatível. Portanto, ele não representa uma substituição imediata para qualquer residência.

Tamanho ainda limita o uso doméstico

O modelo divulgado pela Caeli Énergie possui formato vertical e pode ultrapassar dois metros de altura. Por isso, sua instalação exige mais espaço do que um aparelho split convencional.

O sistema foi inicialmente pensado para escritórios, prédios públicos, estabelecimentos comerciais e imóveis com estrutura adequada. Ainda assim, a empresa também apresenta a tecnologia como uma possibilidade para determinados projetos residenciais.

O preço citado em publicações sobre o equipamento varia entre € 2,5 mil e € 3 mil. No entanto, valores, modelos e disponibilidade podem mudar conforme o país, a instalação e a fase de comercialização.

Ainda não é o fim do ar-condicionado

Apesar da economia prometida, a nova opção não oferece as mesmas funções em todas as situações.

O ar-condicionado convencional consegue resfriar e retirar umidade do ambiente, além de manter uma temperatura definida com mais precisão. Já o sistema evaporativo depende mais das condições externas.

Assim, a solução francesa surge como uma alternativa sustentável para locais compatíveis, e não como substituta universal. Mesmo assim, o baixo consumo mostra como novas tecnologias podem reduzir a pressão da climatização sobre a rede elétrica.

Observação editorial: a expressão “segundo técnicos” não está comprovada pelo material de referência. Para maior rigor, o título deveria usar “segundo a fabricante”.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!