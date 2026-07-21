Aparecida de Goiânia está com quase 2,5 mil vagas de emprego abertas; veja como se candidatar

Candidato pode conhecer as funções disponíveis de forma online ou presencial, por meio de diferentes canais

Carteira de Trabalho. (Foto: Marcello Camargo / Agência Brasil)

Aparecida de Goiânia, na região Metropolitana da capital, está com 2.498 vagas de emprego abertas essa semana. Elas estão disponíveis pelo Sistema Municipal de Emprego (SIME).

As oportunidades contemplam diferentes níveis de escolaridade e áreas de atuação. Entre as principais, estão auxiliar de logística (320 vagas), de produção (310), repositor de mercadorias (200), e auxiliar de serviços gerais (198).

Também recebem atenção especial as áreas de motorista de caminhão (154 vagas), operador de telemarketing (150) e ajudante de carga e descarga (145).

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As funções ainda incluem vendedor de loja, auxiliar de armazém, de estoque, de açougueiro, jovem aprendiz, carreteiro, entre outras. Interessados podem consultar as chances de forma virtual ou presencial.

Há dois caminhos digitais: o aplicativo Minha Vaga, disponível para iOS e Android, ou o site da Prefeitura de Aparecida de Goiânia. A partir daí, basta criar o perfil e emitir a carta de encaminhamento.

Para quem preferir, também é possível procurar atendimento presencial, levando RG, CPF, Carteira de Trabalho, comprovante de endereço e telefone para contato.

Nas unidades do SAC, não é preciso agendar. Elas funcionam de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30, no Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

No Vapt-Vupt, o agendamento é necessário. As unidades do Garavelo, Buriti Shopping e Araguaia Shopping atendem de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. A do Buriti também fica aberta no sábado, das 08h às 13h.

As vagas são atualizadas diariamente no portal da Secretaria do Trabalho, mas também há como obter mais informações sobre elas pelo telefone (62) 99194-3491. A captação é realizada em parceria com o Governo de Goiás.

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