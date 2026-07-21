Apostas de Goiás faturam mais de R$ 91 mil em premiôs na Lotofácil; veja as cidades

Ao todo, 33 bilhetes registrados no estado acertaram 14 dezenas e dividiram parte da premiação

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Diversas apostas feitas em Goiás garantiram uma boa premiação no concurso da Lotofácil, sorteado nesta segunda-feira (20), mesmo sem nenhum ganhador na faixa principal.

Ao todo, 33 apostas goianas acertaram 14 dezenas e, somadas, receberam R$ 91.637,49 em prêmios.

Entre os premiados, a capital concentrou o maior número de apostas vencedoras, com 15 bilhetes. Anápolis teve três ganhadores, Aparecida de Goiânia registrou duas apostas premiadas e Rio Verde contabilizou um vencedor.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Também houve apostas premiadas em outros municípios goianos, além das cidades de maior destaque na premiação.

Dentre o total, houve 28 apostas que receberam R$ 2.235; duas ganharam R$ 4.470; além de uma de R$ 4.470,14, de R$ 6.705,20 e de R$ 8.940,26.

As dezenas sorteadas foram: 01 – 02 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 20 – 21 – 22.

Além dos ganhadores de Goiás, outras 512 apostas em todo o país acertaram 14 números e receberam R$ 2.235,07, em sua grande maioria.

Nenhuma aposta acertou as 15 dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. A estimativa da Caixa Econômica Federal é de que o próximo concurso pague R$ 15 milhões.

Como apostar

Na Lotofácil, o apostador seleciona 15 números entre os 25 disponíveis no volante. Além do prêmio principal, a modalidade também contempla quem acerta 11, 12, 13 e 14 dezenas, o que a torna uma das loterias mais procuradas da Caixa.

Quem deseja aumentar as probabilidades de acerto pode marcar mais de 15 números na mesma aposta, pagando um valor maior. Outra opção é participar de bolões, em que o custo da aposta é dividido entre os participantes, assim como uma eventual premiação.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, a chance de acertar as 15 dezenas em uma aposta simples é de uma em aproximadamente 3,2 milhões.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!