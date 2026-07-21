As melhores raças de cães para ter em casa quando se tem filhos, segundo veterinários

Temperamento, nível de energia e socialização pesam mais do que a raça, mas alguns cães costumam se adaptar melhor à rotina familiar

Golden retriever. (Foto: Reprodução)

Escolher um cachorro para uma casa com crianças exige mais do que procurar um animal bonito ou popular. Veterinários recomendam avaliar o temperamento, o porte, o nível de energia e as necessidades de cuidados de cada cão.

Algumas raças costumam apresentar características favoráveis à convivência familiar, como sociabilidade, paciência e disposição para brincar. No entanto, nenhum cachorro nasce automaticamente preparado para lidar com crianças.

A personalidade individual, a criação, a socialização e o treinamento influenciam diretamente o comportamento. Além disso, um adulto sempre deve acompanhar as interações, principalmente quando a criança ainda é pequena.

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Labrador retriever

O labrador aparece com frequência entre os cães indicados para famílias. Em geral, a raça apresenta comportamento sociável, brincalhão e afetuoso.

Além disso, costuma aprender comandos com facilidade e gosta de atividades ao ar livre. Por outro lado, precisa de exercícios diários, pois o excesso de energia pode resultar em pulos ou brincadeiras mais intensas.

Por causa do porte, os responsáveis devem ensinar o animal a interagir com crianças sem derrubá-las.

Golden retriever

Assim como o labrador, o golden retriever costuma ser descrito como amigável, paciente e apegado à família.

A raça gosta de brincar e pode acompanhar crianças em passeios e atividades. Entretanto, necessita de espaço, exercícios frequentes e cuidados regulares com os pelos.

Veterinários também recomendam pesquisar a procedência do animal, já que a raça pode apresentar predisposição a problemas ortopédicos e outras doenças hereditárias.

Poodle

O poodle se destaca pela inteligência e pela facilidade de treinamento. Além disso, existem exemplares de diferentes tamanhos, o que permite escolher um porte mais compatível com a residência.

A raça costuma formar vínculos fortes com a família e pode conviver bem com crianças quando recebe socialização adequada.

No entanto, o pelo exige escovação e tosas frequentes. Por isso, a família deve considerar o tempo e o custo da manutenção.

Beagle

O beagle geralmente apresenta personalidade curiosa, alegre e sociável. Como gosta de companhia e brincadeiras, pode se adaptar a casas movimentadas.

Porém, trata-se de uma raça ativa e guiada pelo olfato. Dessa forma, precisa de passeios, estímulos mentais e atenção para não fugir ao encontrar algum cheiro interessante.

Também pode latir ou uivar com frequência, característica que deve entrar na decisão da família.

Cavalier King Charles spaniel

De menor porte, o Cavalier King Charles spaniel costuma ser afetuoso, paciente e adaptável. Por isso, pode ser uma opção para famílias que vivem em apartamentos.

Embora goste de brincar, normalmente não exige a mesma intensidade de exercícios de cães maiores.

Entretanto, a raça apresenta predisposição a doenças cardíacas. Assim, acompanhamento veterinário e escolha de um criador responsável tornam-se essenciais.

Terra-nova

O terra-nova ganhou fama pelo comportamento calmo, protetor e paciente. Muitos exemplares convivem bem com crianças e mostram grande apego aos familiares.

Apesar disso, o tamanho exige planejamento. O animal ocupa bastante espaço, consome mais alimento e pode derrubar objetos ou pessoas sem intenção.

Além disso, necessita de cuidados com o pelo e não se adapta bem a todos os tipos de residência.

Boxer

O boxer costuma ser brincalhão, leal e muito ligado à família. Sua energia pode combinar com crianças maiores e ativas.

No entanto, a raça é forte e pode brincar de maneira agitada. Portanto, treinamento desde cedo ajuda a controlar pulos e movimentos bruscos.

Exercícios e estímulos diários também evitam comportamentos provocados pelo tédio.

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