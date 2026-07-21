Colocar percarbonato de sódio na máquina de lavar: para que serve e por que é recomendado

Produto libera oxigênio ativo durante a lavagem e pode reforçar a lavagem da máquina, mas exige atenção à dosagem e ao tipo de tecido

(Imagem: Portal 6)

Encontrado em produtos de limpeza doméstica, o percarbonato de sódio é um composto em pó formado pela combinação de carbonato de sódio com peróxido de hidrogênio. Na máquina de lavar, ele costuma ser adicionado junto ao sabão, conforme a quantidade indicada pelo fabricante.

Ao entrar em contato com a água, a substância libera oxigênio ativo e torna o meio da lavagem mais alcalino. É justamente essa reação que ajuda a soltar sujeiras, combater odores e reforçar a remoção de manchas dos tecidos.

Oxigênio ativo contra manchas

A ação oxidante pode ajudar a quebrar resíduos orgânicos presentes em manchas de alimentos, suor, café e outras sujeiras. O produto também pode contribuir para reduzir o aspecto amarelado ou acinzentado das peças.

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Por não conter hipoclorito de sódio, o percarbonato é classificado como um alvejante sem cloro. Em geral, ele é menos agressivo às cores do que a água sanitária, mas isso não significa que possa ser aplicado indiscriminadamente em qualquer peça.

A quantidade utilizada e o local de aplicação variam conforme a concentração do produto e o modelo da lavadora. Por isso, a recomendação mais segura é seguir as instruções presentes na embalagem e no manual da máquina, em vez de adotar uma medida caseira única.

Cuidados antes da lavagem

A etiqueta da roupa também deve ser conferida. Tecidos delicados, como lã e seda, além de couro e peças com acabamentos sensíveis, podem sofrer danos e devem ficar longe desse tipo de alvejante.

O pó concentrado pode irritar os olhos e a pele e deve ser armazenado seco, fechado e distante de crianças. Também não é recomendado misturá-lo diretamente com água sanitária, vinagre, amônia ou outros produtos químicos.

Apesar de reforçar a limpeza, o percarbonato não deve ser tratado automaticamente como desinfetante. Sua principal finalidade na máquina é melhorar a lavagem, clarear tecidos compatíveis e facilitar a remoção de manchas.

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