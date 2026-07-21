Colocar um saco plástico no retrovisor: para que serve e por que é recomendado

Pequenos sinais deixados ao redor do veículo podem explicar por que uma solução tão simples passou a chamar a atenção dos motoristas

(Foto: Reprodução)

Carro estacionado, retrovisor sujo e marcas que parecem surgir sem uma explicação clara. Em algumas situações, o motorista pode até perceber pequenos ruídos do lado de fora ou encontrar arranhões próximos ao espelho.

O cenário parece estranho, mas pode estar relacionado a um comportamento comum entre determinadas aves, principalmente em áreas arborizadas.

Por que os pássaros atacam o retrovisor

Durante alguns períodos do ano, pássaros podem se tornar mais territoriais.

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Ao enxergarem o próprio reflexo no retrovisor, interpretam a imagem como a presença de outro animal disputando espaço.

Sem compreender que estão diante de um espelho, passam a bicar, bater as asas ou voar repetidamente contra a superfície.

É nesse contexto que surge a recomendação de colocar um saco plástico sobre o retrovisor enquanto o carro permanece estacionado.

A cobertura elimina temporariamente o reflexo e impede que a ave continue enxergando o suposto invasor. Sem a imagem refletida, a tendência é que ela perca o interesse e deixe de atacar aquela região do veículo.

A medida pode ajudar a evitar sujeira, marcas de bicadas e pequenos danos no espelho ou na pintura próxima.

Também reduz o risco de ferimentos para o próprio pássaro, que pode se machucar ao insistir no confronto contra uma superfície rígida.

Apesar da utilidade, a prática não precisa ser adotada por todos os motoristas.

O recurso é indicado principalmente quando há sinais claros de ataques frequentes, como fezes concentradas ao redor do retrovisor, arranhões, penas próximas ao carro ou observação direta de aves investindo contra o espelho.

Veículos estacionados perto de árvores, jardins, parques e áreas com grande circulação de pássaros podem estar mais sujeitos ao problema.

A situação também costuma ser temporária, já que o comportamento territorial tende a diminuir após o período de reprodução.

Quando cobrir o retrovisor do carro

Outro ponto importante é que o saco deve ser colocado apenas com o automóvel parado. Antes de dirigir, a proteção precisa ser totalmente retirada.

Manter o retrovisor coberto durante a condução prejudica a visão lateral e pode dificultar mudanças de faixa, conversões, manobras e saídas de estacionamento.

Também é necessário prender a cobertura com cuidado para evitar que ela seja levada pelo vento.

Sacolas soltas podem se transformar em lixo nas ruas ou oferecer riscos aos animais.

Por isso, capas reutilizáveis, tecidos leves, papel ou outros materiais que bloqueiem o reflexo podem ser alternativas mais adequadas.

Em carros com retrovisores retráteis, recolher os espelhos também pode resolver a situação, desde que isso elimine a imagem que atrai a ave.

O objetivo não é proteger o retrovisor contra chuva, poeira ou furtos, mas interromper o reflexo responsável pelo comportamento repetitivo.

A solução chama atenção justamente por sua simplicidade. Quando aplicada na situação correta, pode preservar o veículo e afastar as aves sem causar danos.

Mais do que um hábito obrigatório, cobrir o retrovisor é uma medida pontual para um problema que muitos motoristas só percebem depois que as primeiras marcas aparecem.

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