Mega-Sena 3034: confira o resultado desta terça-feira (21); prêmio é de R$ 42 milhões

Fatura prêmio na Mega-Sena quem acerta 6, 5 ou 4 números

Bilhetes de aposta da Mega-Sena. (Foto: Marcello Casal Jr.)

O sorteio da Mega-Sena 3034 será realizado nesta terça-feira (21), às 21h, pela Caixa Econômica Federal.

Os sorteios são transmitidos ao vivo na televisão, pela RedeTV!, e pelo canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

No entanto, você pode conferir o resultado da Mega-Sena 3034 logo abaixo, via divulgação dos números pela instituição.

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Para concorrer aos concursos, basta fazer uma aposta até uma hora antes do sorteio nas lotéricas credenciadas. As apostas também podem ser registradas pelo Portal Loterias Online e, dependendo da modalidade, pelo internet banking da Caixa.

A Mega-Sena permite que o apostador marque entre 6 e 15 números dentre os 60 disponíveis na cartela. Ao fim de cada ano ocorre a Mega da Virada, que recebe apostas cerca de um mês antes e costuma pagar valores milionários aos sortudos.

Nos sorteios tradicionais, saem ganhando os que acertam 6, 5 ou 4 dezenas. Entretanto, os valores dos prêmios variam de acordo com os acertos e o quanto se acumulou até o concurso vigente.

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 6. O prêmio de hoje é de R$ 42 milhões

Resultado da Mega-Sena 3034