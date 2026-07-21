Corpo é encontrado em área de mata próximo ao viaduto do Recanto do Sol, em Anápolis

Cadáver estava em estado avançado de decomposição e exalando um forte odor

Corpo foi encontrado em área de mata próximo ao viaduto do Recanto do Sol. (Foto: Reprodução)

O corpo de um homem foi encontrado em uma área de mata próximo à BR-153, na região Norte de Anápolis, na tarde desta terça-feira (21).

A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma testemunha, que fazia uma ronda pelo local quando sentiu um forte odor, nas proximidades do viaduto do Recanto do Sol.

Ela resolveu se aproximar e se deparou com o corpo em estado avançado de decomposição. Além da PM, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve presente e constatou oficialmente o óbito.

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A partir daí, também foram chamados representantes da Polícia Civil (PC) e da Polícia Técnico-Científica, responsáveis por realizar a perícia do local.

O cadáver foi recolhido do local e deve passar por exames para indicar a causa da morte. As autoridades também devem trabalhar na identificação da vítima.

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