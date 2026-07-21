Enfermeira de Anápolis viraliza ao comparar os “médicos do TikTok” com os colegas de plantão

Vídeo bem-humorado mostra o contraste entre os galãs das redes sociais e os médicos experientes e carismáticos do plantão

Brincadeira feita durante o plantão conquistou milhares de visualizações e divertiu internautas e profissionais da saúde. (Foto: Instagram/@@beattriiz_gomes)

Uma enfermeira de Anápolis viralizou ao fazer uma comparação bem-humorada entre os “médicos do TikTok” e os profissionais com quem trabalha durante os plantões.

No vídeo, Beatriz Gomes (@beattriiz_gomes), primeiro mostra médicos jovens, fortes e considerados bonitos, dançando ao som de uma música latina.

Em seguida, ela apresenta os colegas de trabalho: médicos mais velhos, tranquilos e carismáticos. Em uma das cenas, a enfermeira chega a apertar com carinho a bochecha de um deles.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A brincadeira chamou atenção justamente pelo contraste entre a imagem idealizada das redes sociais e a realidade afetuosa do ambiente de trabalho.

A publicação também divertiu os internautas, que aproveitaram os comentários para entrar na brincadeira.

“Esses aí não erram uma receita”, escreveu uma seguidora. Outra afirmou que os médicos mais velhos transmitem confiança pela experiência acumulada ao longo da carreira.

Também houve quem destacasse o clima leve dos plantões. “Os senhorzinhos são sempre os melhores”, comentou uma internauta.

Em outro comentário bem-humorado, uma seguidora afirmou que a enfermeira deveria aproveitar por estar trabalhando com a “safra boa”, formada por profissionais experientes e carismáticos.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!