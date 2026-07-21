Furo no cortador de unha: para que serve e qual a sua função

Pequeno orifício permite prender o utensílio em chaveiros, nécessaires e cordões, facilitando o transporte e evitando que ele se perca

(Foto: Reprodução)

Presente em grande parte dos cortadores de unha, o pequeno furo localizado na extremidade da alavanca costuma passar despercebido. Embora pareça apenas um detalhe do design, ele possui uma função prática.

O orifício serve principalmente como ponto de fixação. Por meio dele, o usuário pode prender o cortador a um chaveiro, uma corrente, um cordão ou ao compartimento de uma nécessaire.

Dessa forma, o objeto fica mais fácil de transportar e localizar, principalmente durante viagens. Inclusive, alguns modelos já chegam às lojas com pequenas correntes encaixadas nesse espaço.

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Furo ajuda a evitar que o cortador se perca

Como o cortador de unha é pequeno, ele pode desaparecer facilmente dentro de gavetas, bolsas e estojos. Por isso, os fabricantes incorporaram o furo para permitir que o utensílio fique preso a objetos maiores.

O usuário pode, por exemplo, ligá-lo a um chaveiro ou deixá-lo pendurado dentro do kit de higiene. Assim, o cortador permanece acessível sem ocupar muito espaço.

Além disso, o recurso melhora a portabilidade. Em modelos menores, feitos para viagens, a abertura se torna especialmente útil.

Ele serve para limpar o cortador?

Algumas pessoas utilizam o furo para passar objetos finos e retirar resíduos. No entanto, essa não aparece como sua função principal.

Também não existe indicação de que o tamanho ou o acabamento do orifício determinem a eficiência do corte. A qualidade depende principalmente do alinhamento, da afiação e da resistência das lâminas.

Para limpar o cortador, o mais adequado é remover os resíduos com uma escova pequena ou lavar o instrumento conforme as orientações do fabricante. Depois, é importante secá-lo completamente para evitar corrosão.

Não é indicado para limpar debaixo das unhas

Outra prática comum consiste em usar o próprio cortador ou objetos inseridos no furo para retirar sujeira acumulada sob as unhas.

Contudo, pontas metálicas, agulhas e palitos podem machucar a pele abaixo da unha. Além disso, quando não estão devidamente higienizados, esses objetos podem carregar microrganismos.

Por isso, a limpeza deve ocorrer com água, sabonete e uma escova macia. O usuário também não deve compartilhar cortadores sem higienização, já que pequenos ferimentos podem contaminar o instrumento.

O furo não interfere no mecanismo

O orifício fica em uma região que não atrapalha o funcionamento da alavanca nem o encontro das lâminas.

Apesar disso, não é recomendado forçar argolas ou objetos grandes dentro dele. A pressão pode entortar a alavanca ou comprometer o encaixe de cortadores mais frágeis.

Portanto, a função do furo é simples: permitir que o cortador seja preso, transportado e guardado com mais facilidade. Mesmo pequeno, esse detalhe ajuda a evitar que um dos utensílios mais usados nos cuidados pessoais se perca.

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