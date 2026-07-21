Mais de 12 mil mulheres são acompanhadas pelo Batalhão Maria da Penha em Goiás, revela major Dayse

Batalhão atende casos em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e outros municípios da região, totalizando 15 cidades assistidas

(Foto: Reprodução)

Durante participação no podcast do Portal 6, a major Dayse explicou como funciona o trabalho do Batalhão Maria da Penha e revelou que, atualmente, mais de 12 mil mulheres são acompanhadas pela unidade em Goiás.

Segundo ela, o batalhão atende casos em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia e outros municípios da região, totalizando 15 cidades assistidas. Cada vítima passa por uma avaliação de risco para definir a necessidade de um acompanhamento mais frequente e de visitas prioritárias.

A major também destacou o funcionamento de ferramentas de proteção, como o botão do pânico e a tornozeleira eletrônica utilizada por agressores que têm medidas protetivas.

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De acordo com a policial, quando há violação da distância determinada pela Justiça, o sistema emite um alerta. A vítima é avisada, o agressor é contatado e uma equipe é acionada para atender a ocorrência em conjunto com a Polícia Penal.

O relato faz parte da entrevista concedida pela major Dayse ao podcast do Portal 6. O episódio completo está disponível no canal oficial do Portal 6 no YouTube.

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