Major Dayse detalha como funciona proteção a mulheres ameaçadas por agressores

Atualmente, o Batalhão Maria da Penha acompanha mais de 12 mil mulheres em 15 municípios goianos

(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Portal 6)

Como a polícia define quais vítimas de violência doméstica precisam de atendimento mais urgente? Essa foi uma das questões respondidas durante o podcast do Portal 6.

Na entrevista, a major Dayse explicou que toda mulher atendida pelo Batalhão Maria da Penha passa por uma avaliação de risco. Com base nesse procedimento, os policiais identificam o grau de vulnerabilidade da vítima e definem se ela precisa de acompanhamento prioritário e visitas mais frequentes.

A oficial também detalhou como funcionam medidas de proteção, como o botão do pânico e a tornozeleira eletrônica utilizada por agressores que cumprem medidas protetivas.

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Segundo ela, caso o autor descumpra a distância mínima determinada pela Justiça, o sistema emite um alerta em tempo real. A vítima é comunicada, o agressor é contatado e equipes da Polícia Militar e da Polícia Penal são acionadas para atender a ocorrência.

Atualmente, o Batalhão Maria da Penha acompanha mais de 12 mil mulheres em 15 municípios goianos, incluindo Goiânia, Aparecida de Goiânia e Anápolis.

A explicação faz parte da entrevista concedida pela major Dayse ao podcast do Portal 6. O episódio completo está disponível no canal oficial do Portal 6 no YouTube.

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