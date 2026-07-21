“Menos burocracia pode salvar vidas”, diz major sobre combate à violência contra a mulher

Major afirmou que mulheres que procuram ajuda estão em uma situação de emergência e precisam de respostas rápidas do poder público

(Imagem: Captura de Tela/YouTube/Portal 6)

A demora no atendimento pode colocar uma vítima de violência doméstica em ainda mais perigo. Por isso, reduzir a burocracia e agilizar a atuação das forças de segurança pode ser decisivo para salvar vidas.

Durante participação no podcast do Portal 6, a major Dayse afirmou que mulheres que procuram ajuda estão em uma situação de emergência e precisam de respostas rápidas do poder público.

“A mulher está em estado de emergência. Ela quer rapidez. Ela quer que o caso dela seja resolvido rápido”, destacou.

Segundo a oficial, a integração entre Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Poder Judiciário e demais órgãos da rede de proteção tem permitido acelerar medidas protetivas e prisões de agressores em situações de maior risco.

A major relembrou, inclusive, um caso de grande repercussão em Goiânia, envolvendo um empresário do ramo de academias, para exemplificar como a atuação conjunta das instituições foi fundamental para agilizar os procedimentos e garantir uma resposta rápida à vítima.

A entrevista faz parte do podcast do Portal 6, no qual a major Dayse aborda os desafios no enfrentamento à violência contra a mulher, compartilha casos marcantes da carreira e explica como funciona a rede de proteção às vítimas. O episódio completo está disponível no canal oficial do Portal 6 no YouTube.

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