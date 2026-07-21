Motorista bêbado bate o carro, danifica poste e acaba preso em Anápolis
Imagens mostram destruição provocada após colisão. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido
Um motorista, de 37 anos, foi preso suspeito de dirigir sob efeito de álcool após bater o carro contra um poste na noite desta segunda-feira (20), no Residencial Aldeia dos Sonhos, em Anápolis.
O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Ipê Amarelo com a Rua Pau Terra. Apesar do impacto da colisão, ninguém ficou ferido.
Imagens mostram que o veículo, um Volkswagen Gol vermelho, ficou com a parte dianteira completamente destruída após a batida. O poste também sofreu avarias, chegando até a inclinar lateralmente.
Diante da suspeita de embriaguez ao volante, o condutor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos necessários para a constatação da alteração da capacidade psicomotora.
Em seguida, ele foi levado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas.
O caso será apurado pelas autoridades competentes.
Com a palavra, a Equatorial Goiás:
“A Equatorial Goiás informa que o fornecimento de energia no Residencial Aldeia dos Sonhos, em Anápolis, foi normalizado às 23h11 desta segunda-feira (20). A interrupção foi causada após a colisão de um veículo contra um poste da rede elétrica.
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