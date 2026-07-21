Motorista bêbado bate o carro, danifica poste e acaba preso em Anápolis

Imagens mostram destruição provocada após colisão. Apesar do impacto, ninguém ficou ferido

Motorista bêbado bate o carro, danifica poste e acaba preso em Anápolis
Imagens mostram destruição provocada após colisão no Residencial Aldeia dos Sonhos. (Fotos: Reprodução)
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Um motorista, de 37 anos, foi preso suspeito de dirigir sob efeito de álcool após bater o carro contra um poste na noite desta segunda-feira (20), no Residencial Aldeia dos Sonhos, em Anápolis.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Ipê Amarelo com a Rua Pau Terra. Apesar do impacto da colisão, ninguém ficou ferido.

Imagens mostram que o veículo, um Volkswagen Gol vermelho, ficou com a parte dianteira completamente destruída após a batida. O poste também sofreu avarias, chegando até a inclinar lateralmente.

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Diante da suspeita de embriaguez ao volante, o condutor foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização dos procedimentos necessários para a constatação da alteração da capacidade psicomotora.

Em seguida, ele foi levado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi autuado por conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outras substâncias psicoativas.

O caso será apurado pelas autoridades competentes.

Com a palavra, a Equatorial Goiás:

“A Equatorial Goiás informa que o fornecimento de energia no Residencial Aldeia dos Sonhos, em Anápolis, foi normalizado às 23h11 desta segunda-feira (20). A interrupção foi causada após a colisão de um veículo contra um poste da rede elétrica.

 A concessionária esclarece que a substituição da estrutura está sendo realizada com segurança nesta terça-feira (21), por equipe especializada, e deve ser concluída até o fim do dia.
A distribuidora destaca ainda que o motorista do veículo foi identificado e o caso segue em investigação para que as medidas cabíveis sejam adotadas.
A concessionária reforça que os canais oficiais de atendimento são a forma mais eficaz de contato com a companhia no estado. As ocorrências podem ser registradas por meio de:
•Agência Virtual no site www.equatorialenergia.com.br;
•Aplicativo Equatorial Energia (Android e iOS);
•Atendente virtual Clara, via WhatsApp, pelo número (62) 3243-2020;
•Call Center 0800 062 0196;
•Agências de atendimento distribuídas em todo o estado.”

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Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

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