Não é cera, nem desinfetante: o ingrediente que deixa o piso brilhando por dias e ainda o protege, segundo diaristas

Truque econômico ajuda a remover a sujeira acumulada e evita aquela película opaca no piso, mas exige atenção ao tipo de revestimento

(Foto: Reprodução)

Manter o piso limpo e com aparência renovada nem sempre exige produtos caros. Um truque doméstico usado na rotina de limpeza ajuda a retirar marcas, gordura e resíduos que deixam a superfície opaca.

O ingrediente é o vinagre branco, especialmente o de álcool. Diluído em água, ele pode ser aplicado em pisos resistentes e devidamente selados, como os de cerâmica, porcelanato, vinil e linóleo.

Por que o piso fica brilhante?

A acidez do vinagre ajuda a desprender sujeiras e a eliminar resíduos de produtos usados anteriormente. Como não costuma deixar uma película pegajosa, a superfície recupera o brilho e demora mais para apresentar aquele aspecto encardido.

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Na prática, o produto não cria uma camada protetora como a cera. Porém, ao evitar o acúmulo de resíduos que atraem poeira, ajuda a conservar a aparência limpa por mais tempo.

Para usar o truque, basta acrescentar uma pequena quantidade de vinagre branco a um balde com água. Depois, o piso deve ser limpo com pano ou mop bem torcido, sem deixar poças.

O ideal é testar a mistura em uma área discreta e consultar as orientações do fabricante. Também é importante não exagerar na quantidade, pois uma solução muito concentrada pode comprometer determinados acabamentos.

Nem todo piso aceita vinagre

O método não é indicado para mármore, granito, ardósia e outras pedras naturais. A acidez pode manchar, desgastar ou retirar o brilho desses materiais.

Também se recomenda evitar o produto em madeira, pisos encerados e rejuntes danificados ou sem proteção. Além disso, vinagre nunca deve ser misturado com água sanitária, já que a combinação pode liberar gás tóxico.

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