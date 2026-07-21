Nestlé anuncia investimento de R$ 540 milhões na maior fábrica da empresa no Brasil, com 1 mil funcionários

Unidade paulista da Nestlé concentra produção estratégica de nutrição e deve ganhar novas tecnologias, eficiência e capacidade até 2028

(Foto: Divulgação/Nestlé)

Uma das operações industriais mais estratégicas da Nestlé no país passará por uma nova etapa de expansão. A unidade concentra produtos voltados a diferentes fases da vida e também abastece mercados no exterior.

A companhia anunciou um investimento de R$ 540 milhões na fábrica de Araçatuba, no interior de São Paulo. O aporte será realizado até 2028 e contempla modernização, incorporação de tecnologias e ampliação da capacidade produtiva.

A unidade é a maior fábrica da Nestlé no Brasil em receita líquida. Ao todo, a operação reúne cerca de 1 mil trabalhadores, sendo aproximadamente 800 colaboradores diretos e 200 indiretos.

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Mais de 180 itens são fabricados no local, entre fórmulas infantis, produtos de nutrição médica e alimentos destinados à nutrição adulta. A produção atende principalmente o mercado brasileiro, além de países da América Latina e do Oriente Médio.

Nutrição ganha prioridade

Segundo a Nestlé, a área de Nutrição e Saúde está entre os quatro negócios considerados prioritários na estratégia global da empresa.

A expansão deve fortalecer o desenvolvimento de produtos voltados à longevidade, à saúde da mulher e ao suporte nutricional de pessoas submetidas a tratamentos para controle de peso.

A companhia afirma que uma fórmula infantil passa por cerca de 1,2 mil testes antes de chegar ao consumidor. Cada carga de leite também é submetida a mais de 20 análises antes de entrar na fábrica.

Pesquisa e sustentabilidade

De acordo com a empresa, cerca de 800 cientistas atuam em seus centros de pesquisa pelo mundo. A Nestlé declara investir aproximadamente US$ 1,8 bilhão por ano em pesquisa e desenvolvimento na área de nutrição.

Na frente ambiental, a fábrica utiliza biometano em parte do processo de produção de leite em pó. Segundo a companhia, a medida reduz em aproximadamente 20% as emissões nessa etapa específica.

A Nestlé também informa que a unidade utiliza eletricidade de fontes limpas, reaproveita água e direciona resíduos para alternativas como reciclagem, compostagem e coprocessamento.

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