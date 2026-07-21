No interior de Goiás: vídeo mostra local onde Chico Mineiro morreu e que recebe homenagens até hoje
Segundo a tradição popular, peão teria sido baleado em povoado próximo à cidade de Goiás e caído, sem vida, cerca de 1 km depois
Todo ‘bom goiano’ já deve ter ouvido, ao menos uma vez, a canção ‘Chico Mineiro’, gravada pela primeira vez em 1945 pela dupla Tonico & Tinoco e que ficou eternizada na história da música sertaneja. Mas você sabe onde a trágica morte de fato ocorreu?
Um vídeo publicado nas redes sociais tem chamado a atenção ao mostrar o pedaço de chão onde, segundo a tradição popular, o peão Chico Mineiro teria caído sem vida após ter sido baleado, no interior de Goiás.
O local do registro, feito pelo criador de conteúdo Marcos Silva (@marcos_por_goias), fica próximo às ruínas do antigo povoado de Ouro Fino, a cerca de 16 km da cidade de Goiás.
Ali, foi enfincada uma cruz de madeira onde diversos visitantes costumam deixar flores, velas e outras homenagens.
Durante a gravação, que já soma mais de 1,8 milhão de visualizações, Marcos explica a história que virou canção. Chico Mineiro teria sido baleado durante uma Festa do Divino promovida no antigo povoado.
Mesmo ferido, ele conseguiu montar em um cavalo e cavalgou por aproximadamente um quilômetro antes de cair, sem vida, no ponto onde hoje está a cruz.
Segundo o relato, quando as pessoas chegaram para procurá-lo, o boiadeiro já estava morto. O local acabou se transformando em um símbolo da história que atravessou gerações no interior goiano.
Outro detalhe lembrado pelo criador de conteúdo é a parte mais conhecida da narrativa envolvendo Chico Mineiro.
Após a morte do funcionário, amigo e companheiro de viagens guiando boiada, o patrão de Chico descobriu que ele era, na verdade, o irmão biológico, fato que desconhecia até então.
JÁ CONHECIA? | Todo ‘bom goiano’ já deve ter ouvido, ao menos uma vez, a canção ‘Chico Mineiro’, gravada pela primeira vez em 1945 pela dupla Tonico & Tinoco e que ficou eternizada na história da música sertaneja. Mas você sabe onde a trágica morte de fato ocorreu?
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— Portal 6 (@portal6noticias) July 22, 2026
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