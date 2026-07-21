O maior eclipse do século 21 já tem data para acontecer, e a Nasa prevê mais de 6 minutos de escuridão total

Eclipse solar atravessará três continentes em 2027 e criará condições raras de observação em uma faixa limitada do planeta.

(Foto: Paulo Pinto/Agência Brasil)

Um eclipse solar de longa duração promete transformar o céu de partes da Europa, da África e do Oriente Médio. Durante alguns minutos, o dia ganhará aparência de crepúsculo e a coroa solar poderá ser observada.

O fenômeno ocorrerá em 2 de agosto de 2027 e terá até 6 minutos e 23 segundos de totalidade, segundo cálculos da Nasa. Embora seja frequentemente apresentado como o maior eclipse do século 21, cientistas argumentam que ele será, tecnicamente, o segundo mais longo.

O recorde será mantido por uma diferença de apenas 16 segundos, uma vez que o evento acontecido no dia 22 de julho de 2009 durou 6 minutos e 39 segundos.

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A sombra central da Lua terá aproximadamente 258 quilômetros de largura no ponto máximo. Ela começará sobre o Oceano Atlântico, atravessará o Estreito de Gibraltar e seguirá pelo norte da África e pelo Oriente Médio.

Egito terá maior duração

A faixa de totalidade passará por áreas da Espanha, de Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Arábia Saudita, Iêmen e Somália. O ponto com maior tempo de Sol completamente encoberto ficará em território egípcio.

O Brasil estará fora desse corredor. Por isso, o eclipse não poderá ser observado em sua fase total a partir do território nacional.

A longa duração está relacionada à posição dos astros. A Lua estará próxima do perigeu, trecho de sua órbita em que aparece maior no céu e consegue cobrir o disco solar com maior margem.

Observação exige proteção

Durante a totalidade, a face brilhante do Sol fica encoberta e a coroa solar se torna visível. Fora desse breve intervalo, olhar diretamente para o astro pode provocar danos permanentes à visão.

A Nasa orienta o uso de óculos próprios para observação solar, compatíveis com a norma ISO 12312-2. Óculos escuros comuns não oferecem proteção suficiente.

Câmeras, binóculos e telescópios também precisam de filtros solares específicos instalados na parte frontal das lentes.

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