O próximo feriado nacional vai cair em uma segunda, garantindo 3 dias de descanso para os trabalhadores

Calendário de 2026 ainda reserva fins de semana prolongados, mas regras de folga no feriado variam conforme a jornada e o setor de trabalho

Funcionário marca ponto para entrada e saída de jornada de trabalho. (Foto: Reprodução)

Quem pretende aproveitar uma pausa mais longa no segundo semestre já pode marcar a próxima data no calendário. Depois de julho e agosto sem nenhum feriado nacional, setembro trará uma folga ligada a uma das principais celebrações cívicas do país.

O próximo feriado nacional será o Dia da Independência, celebrado em 07 de setembro. Em 2026, a data cairá em uma segunda-feira, formando três dias consecutivos de descanso para os trabalhadores que normalmente folgam aos sábados e domingos.

Data relembra a Independência

O 07 de Setembro recorda o processo de separação política entre Brasil e Portugal. A data está associada à declaração feita por D. Pedro, em 1822, às margens do riacho Ipiranga, na atual cidade de São Paulo.

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A comemoração é reconhecida como feriado nacional pela Lei nº 662, de 1949, atualizada pela Lei nº 10.607, de 2002. Tradicionalmente, o período é marcado por desfiles cívico-militares e cerimônias em diferentes cidades.

A folga prolongada, porém, não alcança automaticamente todas as categorias. Serviços essenciais, estabelecimentos comerciais e outras atividades autorizadas podem funcionar conforme escalas, acordos coletivos e regras trabalhistas.

Calendário terá outras folgas

Após 7 de setembro, ainda haverá cinco feriados nacionais em 2026: Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, uma segunda-feira; Finados, em 2 de novembro, também uma segunda; Proclamação da República, em 15 de novembro, domingo; Consciência Negra, em 20 de novembro, sexta-feira; e Natal, em 25 de dezembro, sexta-feira.

O calendário federal também prevê pontos facultativos em 28 de outubro, Dia do Servidor Público, e após as 13h em 24 e 31 de dezembro. Essas datas valem diretamente para a administração pública federal e não obrigam empresas privadas a conceder folga.

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