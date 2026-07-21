O que é a maçonaria: como funciona uma das sociedades mais antigas e secretas do mundo

Organização reúne membros em lojas, utiliza rituais e símbolos próprios e afirma ter como pilares o aperfeiçoamento moral, a fraternidade e a filantropia

(Foto: Captura de tela/YouTube)

A maçonaria desperta curiosidade há séculos. Cercada por símbolos, cerimônias reservadas e histórias sobre a influência de seus integrantes, ela costuma ser descrita como uma sociedade secreta.

No entanto, os próprios maçons preferem defini-la como uma organização discreta. Isso porque a existência das lojas, das entidades e de muitos de seus integrantes é pública. Por outro lado, determinadas cerimônias, sinais de reconhecimento e ensinamentos permanecem restritos aos membros.

Na prática, a maçonaria funciona como uma fraternidade iniciática e filosófica. Seus participantes se reúnem para discutir princípios morais, realizar ações beneficentes e buscar desenvolvimento pessoal.

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Como surgiu a maçonaria

A origem exata ainda gera debates entre historiadores. A explicação mais aceita relaciona a organização às corporações de pedreiros e construtores da Europa medieval.

Esses trabalhadores, responsáveis pela construção de igrejas, castelos e catedrais, reuniam-se em grupos profissionais. Além disso, transmitiam conhecimentos técnicos e utilizavam sinais para reconhecer a experiência de cada integrante.

Com o passar do tempo, pessoas que não trabalhavam diretamente na construção começaram a entrar nessas associações. Dessa forma, a chamada maçonaria “operativa” deu lugar à maçonaria “especulativa”, voltada a ensinamentos simbólicos e filosóficos.

A fundação da primeira Grande Loja de Londres, em 1717, costuma aparecer como o marco inicial da maçonaria moderna organizada.

Como funciona uma loja maçônica

Os grupos locais recebem o nome de lojas maçônicas. Nelas, os membros realizam reuniões periódicas, chamadas de sessões.

Cada loja possui dirigentes e regras internas. Além disso, pode se vincular a uma potência maçônica, como uma Grande Loja ou um Grande Oriente, responsável por reconhecer e organizar diferentes unidades.

Durante as reuniões, os participantes podem discutir temas filosóficos, administrativos e beneficentes. Algumas sessões também incluem cerimônias de iniciação e progressão entre graus.

Na estrutura básica, os três primeiros graus são aprendiz, companheiro e mestre maçom. Entretanto, existem diferentes ritos, que acrescentam etapas, tradições e formas próprias de conduzir os trabalhos.

Por que a maçonaria usa tantos símbolos

Grande parte dos símbolos vem do universo da construção. O esquadro, o compasso, a pedra bruta e o avental aparecem entre os mais conhecidos.

O esquadro representa a retidão das ações. Já o compasso costuma simbolizar equilíbrio, limites e disciplina.

Por sua vez, a pedra bruta representa as imperfeições que cada pessoa deve trabalhar ao longo da vida. Assim, construir um edifício se transforma em uma metáfora para o desenvolvimento moral do indivíduo.

Os templos maçônicos também apresentam objetos, posições e cores com significados específicos. Contudo, a interpretação pode mudar conforme o rito e a tradição adotados.

Quem pode entrar na maçonaria

Os critérios variam entre as organizações. Em linhas gerais, muitas exigem que o candidato seja adulto, tenha boa reputação e entre por livre vontade.

Parte da maçonaria regular admite apenas homens e exige a crença em um princípio criador ou ser supremo. No entanto, também existem organizações femininas e mistas em diferentes países.

Normalmente, o ingresso depende da indicação de um membro ou de uma manifestação de interesse. Depois disso, a loja avalia o candidato antes de realizar a votação e a cerimônia de iniciação.

A maçonaria é uma religião?

A maçonaria não se apresenta como religião e não possui uma doutrina única sobre salvação, pecado ou vida após a morte.

Apesar disso, várias correntes utilizam referências espirituais e exigem que o participante acredite em um ser superior. Dentro das lojas, ele pode ser chamado de Grande Arquiteto do Universo.

Em geral, a organização afirma aceitar pessoas de diferentes crenças. Além disso, muitas lojas evitam debates partidários e religiosos durante as reuniões para reduzir conflitos entre os membros.

Por que ela é considerada secreta

A fama de sociedade secreta surgiu principalmente por causa dos rituais fechados, dos compromissos de confidencialidade e dos antigos sinais usados para identificar integrantes.

Além disso, a participação de maçons em episódios políticos e históricos alimentou teorias sobre uma suposta atuação oculta da organização.

No Brasil, o Grande Oriente do Brasil surgiu em 1822 e se tornou uma das principais potências maçônicas do país. A instituição organiza lojas autônomas e define a maçonaria como iniciática, filosófica e filantrópica.

Entretanto, a maçonaria não forma uma única entidade mundial comandada por uma liderança central. Existem diferentes potências, ritos e correntes, que podem reconhecer umas às outras ou atuar de forma independente.

Portanto, o mistério em torno da organização se deve mais à reserva de suas cerimônias do que ao desconhecimento completo de sua existência. Embora preserve tradições internas, a maçonaria mantém templos, instituições e atividades beneficentes publicamente identificáveis.

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