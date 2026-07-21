Óleo de soja ou banha de porco: veja a diferença e qual é a melhor para usar em casa, segundo pesquisa

Descoberta brasileira desperta debate importante sobre escolhas simples feitas durante o preparo das refeições

(Imagem: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

A escolha da gordura usada no preparo dos alimentos costuma gerar dúvidas. Enquanto o óleo de soja está presente em grande parte das cozinhas brasileiras, a banha de porco voltou a ganhar espaço em frituras, assados e receitas tradicionais.

A Faculdade União das Américas (UniAmérica), no Paraná, desenvolveu um estudo de caso para comparar os efeitos das duas gorduras sobre indicadores como colesterol e triglicerídeos.

Os resultados chamaram atenção, mas exigem cautela. O experimento acompanhou somente duas voluntárias, número insuficiente para determinar qual gordura é mais saudável para toda a população.

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Como os pesquisadores fizeram o estudo

Durante 45 dias, os pesquisadores acompanharam duas voluntárias que consumiram refeições preparadas exclusivamente com uma das gorduras analisadas.

Uma participante recebeu preparações feitas com óleo de soja, enquanto a outra consumiu alimentos preparados com banha de porco.

Ao final do período, os pesquisadores compararam exames relacionados ao perfil de colesterol das participantes.

Na voluntária que consumiu óleo de soja, o estudo registrou redução de 20,5% no HDL, conhecido como colesterol bom, além de aumento do LDL e dos triglicerídeos.

Já a participante que usou banha de porco apresentou redução dos triglicerídeos e do VLDL, além de aumento do HDL.

Dentro daquele experimento específico, a banha apresentou resultados mais favoráveis nos indicadores analisados.

Resultado não vale para todas as pessoas

Apesar dos números observados, o estudo não comprova que a banha de porco seja mais saudável do que o óleo de soja.

A pesquisa acompanhou apenas duas pessoas e não contou com um grupo maior de comparação. Além disso, fatores como genética, alimentação, peso, atividade física e condições de saúde também podem alterar os resultados dos exames.

Os próprios autores classificaram o trabalho como um estudo de caso e reconheceram que as conclusões não podem ser generalizadas para toda a população.

Principais diferenças entre as gorduras

O óleo de soja e a banha de porco apresentam composições diferentes.

Óleo de soja: tem origem vegetal, sabor mais neutro e maior quantidade de gorduras poli-insaturadas;

tem origem vegetal, sabor mais neutro e maior quantidade de gorduras poli-insaturadas; Banha de porco: tem origem animal, sabor mais marcante e maior proporção de gorduras saturadas e monoinsaturadas;

tem origem animal, sabor mais marcante e maior proporção de gorduras saturadas e monoinsaturadas; Óleo de soja: pode ser usado em refogados, assados e frituras, mas evite reutilizá-lo várias vezes;

pode ser usado em refogados, assados e frituras, mas evite reutilizá-lo várias vezes; Banha de porco: funciona em frituras e receitas tradicionais, mas o consumo exige moderação;

funciona em frituras e receitas tradicionais, mas o consumo exige moderação; As duas opções: fornecem grande quantidade de calorias e precisam fazer parte de uma alimentação equilibrada.

Qual delas escolher?

A pesquisa não permite apontar uma gordura como vencedora para todas as situações.

A quantidade consumida, a frequência de uso, o tipo de preparo e o restante da alimentação ajudam a determinar qual opção faz mais sentido em cada caso.

Embora a banha tenha apresentado melhores resultados nesse pequeno estudo, ela contém quantidade relevante de gordura saturada. Por isso, pessoas com colesterol elevado ou maior risco cardiovascular precisam ter cuidado com o consumo frequente ou excessivo.

Também convém evitar o reaproveitamento repetido do óleo usado em frituras. O aquecimento contínuo favorece a degradação da gordura e altera suas características.

Moderação continua sendo essencial

Mais importante do que escolher apenas uma gordura é controlar a quantidade utilizada e manter uma alimentação variada.

Quem possui colesterol alto, diabetes, pressão elevada ou histórico de problemas cardiovasculares deve buscar orientação individual de um nutricionista ou médico antes de fazer mudanças importantes na alimentação.

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