Professora é morta pelo marido na frente de igreja em Bom Jesus de Goiás; suspeito tirou a própria vida em seguida

Vítima já havia solicitado medidas protetivas contra o companheiro e casal estava em processo de divórcio

Valdirene Vaz Clemente foi morta por Vanderlei Joaquim De Souza, que tirou a própria vida logo depois. (Foto: Reprodução/Facebook)

Uma professora de 41 anos, identificada como Valdirene Vaz Clemente, foi morta a tiros na noite desta segunda-feira (20), em Bom Jesus de Goiás, no Sul do estado. O suspeito do crime é o marido dela, Vanderlei Joaquim De Souza, de 45 anos, que tirou a própria vida logo em seguida.

O caso aconteceu na esquina entre a Rua Palmeiras e a Avenida Tocantins, no bairro Olímpia, nas proximidades de uma igreja, e causou comoção entre moradores que estavam no local.

Testemunhas relataram ter ouvido diversos disparos de arma de fogo. Inicialmente, algumas pessoas chegaram a acreditar que se tratava do barulho do escapamento de uma motocicleta, mas logo perceberam que eram tiros.

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Valdirene, que atuava na Rede Municipal de Ensino de Bom Jesus de Goiás, caminhava pela rua quando foi surpreendida pelo companheiro, que chegou ao local em uma motocicleta.

Ela foi atingida por dois disparos, sendo um na região da nuca e outro nas costas, não resistindo aos ferimentos.

Após os tiros, o homem permaneceu no local por alguns minutos. Pessoas que estavam próximas tentarem contê-lo, inclusive tentando conversar com Vanderlei. Porém, após a arma falhar duas vezes, ele deu o tiro fatal e morreu no local.

Uma mochila presa à motocicleta utilizada pelo autor continha cerca de dez munições. A arma usada no crime, um revólver calibre .38, foi apreendida para perícia.

Os corpos foram encaminhados ao Hospital Municipal de Bom Jesus de Goiás para que fossem realizados os procedimentos legais cabíveis.

Em nota, a seccional de Itumbiara do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) lamentou o ocorrido e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

Vale destacar que Valdirene já havia solicitado medidas protetivas contra Vanderlei e o casal estava em um processo de divórcio.

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