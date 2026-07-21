Suspeitos de furtar joalheria em shopping de Goiânia são presos após operação com apoio de inteligência artificial

Imagens obtidas pelo Portal 6 mostram confissão de dois dos presos, que deram detalhes sobre o crime

Vídeos mostram confissão de suspeitos após captura pela Polícia Militar (Foto: Reprodução/Instagram/@jardimbalneariooficialnoticias)

Três suspeitos foram presos pela Polícia Militar (PM), apontados como envolvidos no furto a uma joalheria localizada dentro de um shopping no Setor Marista, em Goiânia.

O crime foi registrado no domingo (19), e os suspeitos foram localizados na segunda-feira (20), em Santo Antônio do Descoberto, no Entorno do Distrito Federal, após o compartilhamento de informações entre as forças de segurança.

Foram presos um homem de 41 anos, e dois jovens, de 27 e 26 anos. Este último conduzia o veículo utilizado pelo grupo no momento da abordagem e estava foragido da Justiça. A participação dele no furto ainda é investigada.

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Em imagens, cedidas ao Portal 6 pelo Jardim Balneário Notícias, os dois primeiros suspeitos deram detalhes de como participaram no crime.

O mais velho revelou ter sido o responsável por desligar o alarme e entrar pelo forro do teto da loja. Durante a ação, ele estava se comunicando com outro envolvido, por meio de um rádio.

Ele também apontou que conseguiu pegar apenas algumas joias que estavam dispostas na vitrine, agindo rápido para não disparar o alarme.

Por fim, o homem afirmou que o grupo foi para a Rodoviária de Goiânia, se deslocando na sequência para Samambaia, no Distrito Federal. No local, ele teria vendido a parte dele para um ourives.

Já o mais jovem afirmou ter saído de Brasília para participar do crime, ajudando o outro envolvido a entrar pelo forro do shopping.

Saldo da operação

Durante a ação, joias furtadas, dinheiro em espécie e três aparelhos celulares foram apreendidos. Os dispositivos serão submetidos à análise pericial para auxiliar no andamento das investigações.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), além das prisões em flagrante, também foram cumpridos dois mandados de prisão contra integrantes da mesma organização criminosa.

A pasta também reforçou que ferramentas de inteligência artificial utilizadas pelas equipes auxiliaram no cruzamento de dados, análise de imagens e integração de informações obtidas durante as investigações, permitindo identificar, monitorar e localizar os suspeitos em poucas horas após o crime.

No total, foram mobilizados mais de 180 policiais militares de Goiás e do Distrito Federal.

De acordo com a Polícia Militar, os três suspeitos possuem antecedentes criminais. Um deles era procurado por envolvimento em um furto a joalheria ocorrido em outro estado.

As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos no crime.

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