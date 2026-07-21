Trabalhador morre esmagado por árvore durante serviço em Bela Vista de Goiás

Pessoas próximas chegaram a usar macaco hidráulico para suspender parcialmente tronco e aliviar peso sobre vítima até a chegada das equipes de resgate

Vítima cortava árvore quando foi esmagada por tronco. (Foto: Divulgação-CMGO / Reprodução)

Um trabalhador de 35 anos morreu após ser atingido pelo tronco de uma árvore enquanto realizava um serviço de corte em um condomínio de chácaras às margens da GO-020, em Bela Vista de Goiás. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (20).

A vítima prestava serviços no local e havia sido contratada para fazer a retirada da árvore. Conforme as informações apuradas, ela realizava o corte do tronco quando acabou sendo atingida e ficou presa sob a estrutura.

Pessoas que estavam próximas utilizaram um macaco hidráulico para suspender parcialmente o tronco e aliviar o peso sobre o corpo da vítima até a chegada das equipes de resgate.

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Militares do Corpo de Bombeiros conseguiram retirar o homem debaixo da árvore e iniciaram imediatamente os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo manobras de reanimação cardiopulmonar e o uso do desfibrilador externo automático (DEA).

Apesar dos esforços das equipes, ele não resistiu.

Um médico que esteve no local constatou o óbito do trabalhador. A área foi isolada para a realização da perícia técnica e, posteriormente, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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