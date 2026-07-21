Trabalhador morre esmagado por árvore durante serviço em Bela Vista de Goiás
Pessoas próximas chegaram a usar macaco hidráulico para suspender parcialmente tronco e aliviar peso sobre vítima até a chegada das equipes de resgate
Um trabalhador de 35 anos morreu após ser atingido pelo tronco de uma árvore enquanto realizava um serviço de corte em um condomínio de chácaras às margens da GO-020, em Bela Vista de Goiás. O acidente aconteceu na tarde deste domingo (20).
A vítima prestava serviços no local e havia sido contratada para fazer a retirada da árvore. Conforme as informações apuradas, ela realizava o corte do tronco quando acabou sendo atingida e ficou presa sob a estrutura.
Pessoas que estavam próximas utilizaram um macaco hidráulico para suspender parcialmente o tronco e aliviar o peso sobre o corpo da vítima até a chegada das equipes de resgate.
Militares do Corpo de Bombeiros conseguiram retirar o homem debaixo da árvore e iniciaram imediatamente os procedimentos de atendimento pré-hospitalar, incluindo manobras de reanimação cardiopulmonar e o uso do desfibrilador externo automático (DEA).
Apesar dos esforços das equipes, ele não resistiu.
Um médico que esteve no local constatou o óbito do trabalhador. A área foi isolada para a realização da perícia técnica e, posteriormente, o corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML).
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.
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