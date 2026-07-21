Vanessa Santos, terapeuta holística: “quando estiver desanimado, cansado e triste, faça essa benzimento”

Prática tradicional da cultura popular voltou a chamar atenção nas redes sociais ao reunir oração, fé e um ritual que muitas pessoas utilizam em momentos de desânimo

(Foto: Reprodução)

O benzimento faz parte da cultura popular brasileira há gerações. A prática costuma ser transmitida entre familiares e benzedeiras e permanece presente em diversas regiões do país. Para muitas pessoas, ela representa um momento de fé, acolhimento e fortalecimento espiritual.

Nos últimos anos, as redes sociais também passaram a dar visibilidade a esses rituais. Dessa forma, orações e benzimentos tradicionais alcançam milhões de pessoas que buscam conforto em períodos de cansaço, tristeza ou desânimo.

Foi justamente esse tipo de conteúdo que voltou a repercutir após a publicação de um vídeo da terapeuta holística Vanessa Santos.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Terapeuta explica como funciona o benzimento

No vídeo, a terapeuta holística Vanessa Santos compartilha um benzimento voltado para quem enfrenta desânimo, cansaço e tristeza.

Logo no início, ela invoca o nome de Jesus Cristo e faz um pedido de proteção espiritual.

Durante a oração, a terapeuta menciona diferentes santos da tradição católica. Cada um deles representa uma parte específica do corpo, conforme a crença popular.

Assim, Santa Teresa, Santa Luzia, Santa Clara, São Marcos e São Brás aparecem ao longo do ritual.

A oração também pede que todo mal seja afastado. Para isso, utiliza uma expressão bastante conhecida dos benzimentos populares ao desejar que as aflições sejam levadas “para as ondas do mar, onde não ouça galo nem galinha cantar”.

A oração compartilhada diz:

“Santo Jesus, no nome de Jesus, aonde está o santo nome de Jesus não está mal nenhum. Eu te benzo, criatura, do mal-olhado, do quebranto, do cansaço, da tristeza e do desânimo. Se for na cabeça, em nome de Santa Teresa. Se for nos olhos, em nome de Santa Luzia. Se for na cara, em nome de Santa Clara. Se for nos braços, em louvor de São Marcos. Se for atrás, em louvor do Senhor São Brás. Se for no corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tem o poder todo. Santa Ana que pariu a Virgem, e a Virgem que pariu o meu Senhor Jesus Cristo. Assim como isso é verdade, assim seja este mal que te aflige daqui tirado e para as ondas do mar deitado, onde não ouça galo nem galinha cantar. Em nome de Deus e da Virgem Maria. Assim seja. Assim é.”

Oração termina com Pai-Nosso e Ave-Maria

Depois do benzimento, Vanessa Santos orienta os fiéis a rezarem um Pai-Nosso e uma Ave-Maria. Conforme explica, quem realiza a oração também pode colocar um rosário nas mãos da pessoa benzida durante esse momento.

Por fim, a terapeuta afirma que o ritual pode ser repetido sempre que houver necessidade.

Ela ainda deseja que a oração alcance quem enfrenta dificuldades emocionais e espirituais.

“Que esse benzimento chegue até você, libertando de todo cansaço, aflição no corpo, na alma e no espírito. Faça esse benzimento sempre que você precisar.”

Embora o benzimento faça parte da religiosidade popular e represente uma prática de fé para muitas pessoas, ele não substitui atendimento médico ou psicológico.

Portanto, quem enfrenta tristeza persistente, desânimo intenso ou cansaço frequente deve procurar avaliação profissional.

Dessa forma, será possível identificar a causa dos sintomas e iniciar o tratamento adequado.

Veja mais no post abaixo!

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Vanessa Santos | Tikura (@tikurabh)

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!