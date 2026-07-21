Vídeo flagra passageiro de carro de luxo agredindo coletor de lixo no Setor Bueno, em Goiânia

Funcionário interrompeu a coleta para alertar casal sobre risco de acidente, mas acabou sendo atacado

Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que o coletor de lixo é agredido durante a coleta domiciliar no Setor Bueno, em Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um coletor de lixo é agredido por um homem durante o trabalho, na madrugada desta terça-feira (21), na Avenida T-37, no Setor Bueno, em Goiânia.

Segundo o Consórcio Limpa Gyn, responsável pela coleta domiciliar na capital, a confusão começou quando um casal, que aparentava estar sob efeito de álcool, passou a interferir na operação do caminhão.

De acordo com a empresa, a mulher subiu no estribo do veículo enquanto o sistema de compactação estava em funcionamento, colocando a própria segurança em risco. Ao mesmo tempo, o homem passou a arremessar sacos de lixo no compartimento de carga.

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Ainda conforme o consórcio, o motorista interrompeu a atividade para orientar o casal sobre o perigo da situação. No entanto, foi surpreendido pela reação do homem, que desferiu socos contra o trabalhador em dois momentos distintos.

A ocorrência foi registrada por câmeras de segurança de um condomínio da região e também pelo sistema de monitoramento instalado no caminhão de coleta.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e registrou a ocorrência. Na manhã desta terça-feira, o motorista compareceu à delegacia acompanhado pelo Consórcio Limpa Gyn para formalizar o boletim de ocorrência.

Até o momento, os autores da agressão não foram identificados.

Em nota, o Consórcio Limpa Gyn repudiou a violência e afirmou que não tolera agressões contra seus colaboradores. A empresa destacou que os profissionais da limpeza urbana prestam um serviço essencial à população e informou que continuará oferecendo assistência ao trabalhador, além de colaborar com as autoridades para a identificação e responsabilização dos envolvidos.

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