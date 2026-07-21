“Vocês vão me abandonar aqui, ele vai me matar”: major Dayse relata caso brutal de mulher que sofreu violência por 15 anos
Segundo a policial, a vítima apresentava sinais claros de violência: estava com os dentes quebrados, ferimentos pelo corpo e a cabeça completamente raspada
Um dos relatos mais impactantes da participação da major Dayse no podcast do Portal 6 foi o de uma mulher que, por medo do companheiro, negou repetidamente as agressões que sofria.
Segundo a policial, a vítima apresentava sinais claros de violência: estava com os dentes quebrados, ferimentos pelo corpo e a cabeça completamente raspada. Mesmo assim, insistia que havia cortado o próprio cabelo e que os machucados eram consequência de acidentes.
A major contou que somente após perceber que receberia apoio e proteção, a mulher desabou em lágrimas e revelou o terror que vivia.
“Vocês vão me abandonar aqui. Ele vai me matar”, disse a vítima, afirmando que o agressor mantinha uma arma escondida dentro de uma antiga televisão de tubo.
Ainda conforme o relato, a mulher sofria violência doméstica havia cerca de 15 anos. O companheiro controlava sua rotina, impedia que ela trabalhasse ou saísse de casa e chegou a raspar completamente seu cabelo como forma de humilhação, justamente por saber que aquela era a característica física de que ela mais gostava.
O episódio foi compartilhado pela major Dayse durante entrevista ao podcast do Portal 6. O bate-papo completo está disponível no canal do Portal 6 no YouTube.
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