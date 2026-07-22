Adeus, cortinas tradicionais: nova opção mais prática de lavar, que barra a luz, vira tendência nas casas em 2026, segundo arquitetos

Solução de visual discreto ajuda a controlar a claridade, facilita a rotina de limpeza e combina com diferentes estilos de decoração

(Foto: Reprodução)

As cortinas de tecido continuam presentes em muitos lares, mas já não são a única escolha para controlar a entrada de luz. Em projetos residenciais de 2026, uma alternativa mais compacta e de aparência minimalista vem ganhando espaço, sobretudo em quartos, salas e escritórios.

Trata-se da persiana rolô blackout. O modelo possui uma peça única de material opaco, que sobe e desce verticalmente por meio de um mecanismo instalado acima da janela.

Ao contrário das cortinas tradicionais, que costumam acumular poeira nas dobras e exigem a retirada de grandes volumes de tecido, a persiana tem superfície lisa.

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Isso facilita a limpeza e ajuda a manter o ambiente com aparência organizada.

Por que a persiana rolô blackout virou tendência

A principal função do modelo é reduzir significativamente a entrada de luz.

Por isso, ele costuma ser usado em quartos, salas de televisão e outros espaços onde o excesso de claridade pode causar incômodo.

Além disso, quando recolhida, a persiana ocupa pouco espaço e praticamente desaparece acima da janela.

Essa característica favorece ambientes pequenos e projetos que priorizam linhas retas e poucos elementos visuais.

Há versões em cores neutras, como branco, cinza, bege e preto.

Também existem modelos feitos sob medida, capazes de acompanhar diferentes tamanhos de janelas.

Limpeza exige menos esforço

A manutenção depende do material utilizado. Em geral, poeira e pequenas manchas podem ser removidas com pano macio e levemente úmido.

Algumas versões laváveis permitem uma limpeza mais profunda com água e sabão neutro.

No entanto, antes de molhar o produto, é importante verificar as orientações do fabricante para não danificar o revestimento blackout ou o mecanismo.

Também é necessário medir corretamente a janela antes da instalação.

Para bloquear melhor a claridade, a persiana deve ultrapassar um pouco as laterais do vão ou ser instalada em um encaixe bem ajustado.

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