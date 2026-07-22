Adeus, porta de madeira descascando: como resolver o problema e evitar gastar dinheiro com uma nova, segundo pedreiros

Desgaste causado pela umidade pode ser corrigido com uma restauração simples, dando outra cara para a porta de madeira

(Imagens: Reprodução/Redes Sociais)

Portas descascadas na parte inferior costumam dar a impressão de que chegaram ao fim da vida útil. No entanto, antes de comprar outra, um reparo pode recuperar a aparência da peça e prolongar o tempo de uso.

A solução apresentada por profissionais de obras consiste em retirar o revestimento que já está solto, nivelar a área danificada, lixar e refazer o acabamento. O procedimento foi demonstrado pela criadora de conteúdo Alessandra Moraes ao restaurar as portas da sala e da cozinha de casa.

Retirada da parte danificada

O primeiro passo é remover cuidadosamente a lâmina de madeira que foi comprometida pela umidade. Não basta pintar sobre o material descascado, pois a superfície irregular pode prejudicar a aderência e fazer o problema reaparecer.

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Depois da retirada, a área precisa estar limpa e completamente seca. No vídeo, as imperfeições foram preenchidas com massa acrílica, respeitando o período de secagem indicado pelo fabricante.

Em seguida, o local foi lixado até ficar nivelado com o restante da porta. A poeira produzida durante o processo também deve ser retirada antes da pintura.

Acabamento exige atenção

Na restauração, foram necessárias três demãos de tinta para alcançar uma cobertura uniforme. O número pode variar conforme a cor anterior, o tipo de produto e o estado da superfície.

Para aumentar a durabilidade, também é importante proteger a madeira com um acabamento compatível, seguindo as orientações do fabricante. Vernizes formam uma película que ajuda a reduzir o contato da superfície com a umidade.

O reparo, porém, não substitui a correção da origem da água. Vazamentos, limpeza com excesso de líquido e contato constante da porta com o piso precisam ser resolvidos para evitar um novo descascamento.

Veja abaixo o passo a passo compartilhado por Alessandra:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Alê Morais (@eu_alessandramorais)

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