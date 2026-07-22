Colocar espada-de-são-jorge dentro de casa: para que serve e por que é recomendado para combater a inveja, segundo os antigos

Muito além da decoração, uma das plantas mais populares do Brasil carrega simbolismos ligados à proteção espiritual. Porém, segundo especialistas, a posição faz toda a diferença

(Imagem: Ilustração/Captura de tela/YouTube/Cultivando)

A Espada-de-São-Jorge está entre as plantas ornamentais mais populares dos lares brasileiros.

Além da resistência e da facilidade de cultivo, ela ganhou fama por estar ligada à proteção espiritual em diferentes tradições populares.

Por esse motivo, muitas pessoas cultivam a espécie acreditando que ela ajuda a afastar inveja, mau-olhado e energias negativas.

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Ao mesmo tempo, a planta também desperta interesse por seus benefícios práticos. Estudos apontam que ela contribui para a melhoria da qualidade do ar em ambientes internos, o que reforça sua presença na decoração de casas e apartamentos.

No entanto, quando o assunto envolve o significado espiritual da espécie, especialistas afirmam que o local onde ela fica pode fazer toda a diferença.

Tradição popular associa a planta à proteção energética

Segundo a especialista Mônica Tavares, a Espada-de-São-Jorge simboliza proteção justamente por causa do formato de suas folhas.

Na sabedoria popular, elas representam uma espada capaz de cortar inveja, mau-olhado e energias densas.

Entretanto, ela alerta para um erro bastante comum. Muitas pessoas colocam a planta logo na porta de entrada acreditando que isso reforça a proteção da casa. Na visão apresentada pela especialista, essa prática representa um mito.

Isso porque, segundo ela, a planta possui uma energia de “corte”. Dessa forma, ela não bloquearia apenas as energias negativas.

Também impediria a entrada de prosperidade, amor, dinheiro e outras energias consideradas positivas.

Saiba onde posicionar a Espada-de-São-Jorge

Para quem segue essa tradição, o ideal é manter a Espada-de-São-Jorge em ambientes internos, mas sempre respeitando algumas distâncias.

A especialista recomenda colocar a planta em:

Salas;

Quartos;

Corredores;

Banheiros;

Cantos da sala.

Por outro lado, ela orienta manter uma distância mínima de 1,5 metro de alguns pontos da casa, como:

Porta de entrada;

Fogão;

Cama;

Mesa de jantar.

Outro ponto destacado por Mônica Tavares diz respeito ao tamanho da planta.

Segundo ela, uma muda pequena oferece o mesmo efeito simbólico de uma grande. Assim, o posicionamento correto importa muito mais do que o porte da espécie.

Além das crenças populares, a Espada-de-São-Jorge também reúne benefícios reconhecidos pela botânica.

A planta ajuda a filtrar alguns compostos presentes no ar e se destaca por liberar oxigênio também durante a noite.

Ainda assim, as associações com proteção espiritual, inveja e prosperidade pertencem ao campo das tradições culturais e das crenças pessoais, sem comprovação científica.

Confira mais no post abaixo!

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