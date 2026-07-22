Dos DVDs às esfirras: 7 lugares que marcaram gerações e deixaram saudade em Anápolis

Locais tornaram símbolos de Anápolis e, mesmo após fecharem as portas, continuam vivos na memória dos moradores

A Super X foi ponto de encontro de gerações de anapolinos. (Foto: @anapolisnarede)

Em 31 de julho, Anápolis completa 119 anos de história. Ao longo desse tempo, a cidade viu ruas mudarem, bairros crescerem e novos empreendimentos surgirem. Mas, junto com essa transformação, alguns estabelecimentos que marcaram época ficaram apenas na memória dos moradores.

Seja para alugar um filme no fim de semana, comprar um presente, encontrar os amigos ou simplesmente almoçar no Centro, esses lugares fizeram parte da rotina de milhares de anapolinos e ajudaram a construir a identidade da cidade.

Nesta reportagem especial de aniversário, o Portal 6 relembra alguns dos comércios e espaços que fecharam as portas, mas continuam vivos na lembrança de quem viveu seus melhores dias.

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1- Acquaria Vídeo Locadora

Muito antes dos streamings dominarem o entretenimento, era na Acquaria Vídeo Locadora que muitos anapolinos escolhiam como passariam o fim de semana.

Inaugurada em novembro de 2004, na Avenida 24 de Agosto, na Vila Jaiara, a locadora ficou conhecida pelas promoções de aluguel de filmes e pelos corredores repletos de lançamentos e clássicos em DVD.

Para muita gente, a visita fazia parte do programa. Escolher os filmes, levar pipoca para casa e aproveitar as ofertas, que permitiam alugar vários títulos por preços promocionais.

Aos fins de semana, a loja ainda oferecia um catálogo de brinde na locação de três lançamentos.

A Acquaria encerrou oficialmente as atividades em janeiro de 2017. O fechamento simbolizou uma mudança de comportamento dos consumidores, impulsionada pelo crescimento das plataformas de streaming, que acabou decretando o fim de uma tradição compartilhada por diversas videolocadoras em todo o país.

2- Ipanema

Por décadas, a Ipanema fez parte da rotina de milhares de anapolinos. Fundada em setembro de 1978, a loja se tornou referência no comércio local ao reunir, em um só lugar, roupas, calçados, artigos esportivos, brinquedos e diversos outros produtos.

Localizada no Centro de Anápolis, a empresa acompanhou gerações de consumidores, sendo uma das principais opções para quem buscava presentes, materiais esportivos ou simplesmente fazia compras no comércio tradicional da cidade.

Após quase 40 anos de funcionamento, a Ipanema encerrou oficialmente as atividades em novembro de 2018.

O fechamento marcou o fim de uma das lojas mais tradicionais do município e simbolizou as mudanças enfrentadas pelo varejo local diante da concorrência das grandes redes e do crescimento do comércio eletrônico.

3- Habib’s

Durante cerca de quatro anos, o Habib’s foi uma das principais opções de fast-food para os anapolinos que circulavam pela Avenida Brasil Norte e pelas proximidades do Brasil Park Shopping.

A unidade oferecia as tradicionais esfirras da rede, além de quibes, beirutes, pizzas, sobremesas e outros pratos. O espaço também se tornou uma escolha frequente para encontros entre amigos, refeições em família e comemorações.

O cadastro empresarial relacionado ao restaurante foi aberto em janeiro de 2013. Já o encerramento ocorreu em março de 2017, quando a única unidade da rede em Anápolis fechou as portas.

Na época, o Habib’s informou ao Portal 6 que a interrupção das atividades ocorreu por questões contratuais. O período também coincidiu com as obras do viaduto da Avenida Brasil Norte, que afetaram o funcionamento do estabelecimento.

Mesmo anos depois, o restaurante ainda é lembrado pelos moradores. Em 2021, uma mobilização nas redes sociais chegou a pedir que a empresa retornasse à cidade, mostrando que as esfirras e os encontros no local permaneceram na memória dos antigos clientes.

4- Lojas Mig

Antes de grandes redes nacionais dominarem o setor, as Lojas Mig eram uma das referências dos anapolinos na compra de móveis, eletrodomésticos e eletrônicos.

Com unidades no Centro de Anápolis, a rede fazia parte do movimento do comércio tradicional da cidade. Geladeiras, televisores, fogões, aparelhos de som e outros produtos ocupavam as vitrines e atraíam consumidores em busca de promoções e compras parceladas.

A marca deixou de existir em 2007, após ser adquirida pela Ricardo Eletro. Os antigos pontos de venda foram reformados e passaram a funcionar com o nome da nova rede.

5- Lanchonete Super X

Antes da popularização das hamburguerias modernas, a Super X já atraía filas e movimentava as noites no Centro de Anápolis.

Localizada na Avenida Goiás, a lanchonete ficou conhecida pelos sanduíches fartos, pelos preços acessíveis e pelo ambiente descontraído. O estabelecimento se tornou ponto de encontro de jovens, amigos e famílias que circulavam pela região central.

Além dos lanches, a Super X também funcionava como ponto de venda de ingressos para cinemas, shows e outros eventos realizados na cidade. Por isso, o movimento aumentava quando alguma atração aguardada se aproximava.

Mesas de ferro fixadas no chão, televisores ligados e o cheiro dos sanduíches preparados na hora fazem parte das lembranças de quem frequentou o local.

A Super X encerrou as atividades no início dos anos 2000. Mesmo décadas depois, o estabelecimento ainda é citado com nostalgia como uma das lanchonetes que marcaram uma geração em Anápolis.

6- Restaurante Chão Cerrado

Por mais de duas décadas, o Restaurante Chão Cerrado foi uma das opções mais tradicionais para quem buscava comida caseira no Centro de Anápolis.

Localizado na Praça James Fanstone, o estabelecimento funcionava no número 54 e ficou conhecido pelo buffet variado. O cardápio reunia pratos quentes, saladas, churrasco e sobremesas, com destaque para sabores da culinária regional.

Cadastros comerciais indicam que o restaurante iniciou as atividades por volta de 2002. Avaliações publicadas ao longo dos anos mostram que o espaço era frequentado principalmente durante o almoço, recebendo trabalhadores, famílias e pessoas que circulavam pelo comércio central.

O imóvel também despertava curiosidade por conservar elementos do antigo Cine Roxy, que havia funcionado naquela região. O Chão Cerrado encerrou as atividades após mais de 20 anos, deixando lembranças entre antigos clientes.

7 – Colégio Carmo

O antigo Instituto Nossa Senhora do Carmo, chamado por muitos moradores apenas de Colégio Carmo, marcou a trajetória escolar de diferentes gerações de anapolinos.

Administrada pelas Irmãs Carmelitas, a instituição funcionava na Rua do Carmo, nº 115, no bairro Jundiaí. Embora os registros formais disponíveis indiquem setembro de 1970, relatos de ex-alunas apontam que o colégio já recebia estudantes durante a década de 1960.

Ao longo dos anos, o local ofereceu diferentes etapas de ensino, incluindo educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos.

Em períodos anteriores, a instituição também chegou a funcionar em regime de internato, experiência ainda lembrada por antigas estudantes.

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