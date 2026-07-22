Funcionária encontra bilhete premiado de R$ 40 mil no chão de uma lotérica e usa as câmeras de segurança para localizar quem havia perdido a aposta da Mega-Sena

Prêmio quase foi descartado em lotérica, mas atenção da equipe e imagens internas garantiram que a aposta voltasse ao verdadeiro dono

(Foto: Reprodução/Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Um papel aparentemente sem valor, misturado a apostas descartadas no chão de uma lotérica, quase fez um prêmio de cinco dígitos desaparecer no interior do Paraná. O caso ganhou repercussão ao transformar um descuido em uma corrida para descobrir a quem pertencia o jogo.

A funcionária Kelly Cristina encontrou o bilhete na lotérica onde trabalha, em Chopinzinho, e decidiu conferi-lo antes de jogá-lo fora. A aposta havia acertado a quina da Mega-Sena e garantia cerca de R$ 40 mil ao ganhador.

Imagens revelaram o cliente

Sem qualquer identificação no papel, a equipe recorreu às câmeras de segurança do estabelecimento. As gravações mostraram o momento em que o agricultor Antônio fez a aposta e, depois, deixou o bilhete cair sem perceber.

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Como ele era cliente conhecido, os funcionários conseguiram localizá-lo e informaram sobre o prêmio. Antônio ficou surpreso, pois ainda não sabia que havia acertado cinco dezenas no concurso.

Bilhete foi devolvido sem recompensa

A equipe entregou a aposta ao agricultor sem exigir qualquer pagamento ou recompensa. O bilhete físico era indispensável para que ele pudesse solicitar o resgate do valor.

Segundo o relato divulgado sobre o caso, o prêmio foi recebido normalmente. A história se espalhou pelas redes sociais e chamou atenção pela honestidade dos funcionários.

As imagens do circuito interno também foram fundamentais para comprovar a origem da aposta. Assim, a equipe evitou que o prêmio fosse descartado ou entregue à pessoa errada.

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